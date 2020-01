Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regionalmuseum Bad Lobenstein bereit für die Winterpause

Obwohl keine Besucher das Regionalmuseum Bad Lobenstein am Dienstag bevölkerten, herrschte doch einiger Betrieb in der Einrichtung. Denn die ehrenamtlichen Helfer des Museumsverein richteten die Räume für die Winterpause her.

„Wo kommt das hin?“, diese Frage schallt an diesem Vormittag des Öfteren durch die Räume des Regionalmuseums. Leiterin Angela Niepel weiß darauf immer eine Antwort. Strohsterne müssen eingepackt, Fensterbilder abgenommen und Lichterketten aufgefädelt werden. Die Weihnachtsdekoration wandert auf den Dachboden, die Tannenzweige in große Plastiksäcke. Die werden dann in den kommenden Tagen vom Bauhof abgeholt.

Planung der kommenden Aktionen

Ganz ohne Blessuren läuft die Aufräumaktion aber nicht ab. Ein Weihnachtsmann aus Porzellan hat leider einen Fuß verloren und die Nadeln der trockenen Tannenzweige sind überall zu finden. Zum Glück ist aber Annelies Schlawinsky schnell mit Handfeger und Kehrblech zur Stelle, um das Grün schnell zu beseitigen. „Auch kleine Handgriffe sind wichtig“, erklärt sie.

In der Winterpause hat Angela Niepel Zeit, die kommenden Aktionen im Regionalmuseum zu planen. „Wir haben wieder vier Wechselausstellung in diesem Jahr“, so die Museumsleiterin. Mit dabei ist eine Schau über Holzgestaltung sowie über Acrylmalerei. Zudem haben einige Schülerinnen die Gelegenheit, ihre künstlerischen Projektarbeiten in den Räumen des Regionalmuseums auszustellen.

Auch der Bad Lobensteiner Verein Tonstube wird wieder einige der Werke seiner Mitglieder präsentieren. Vielen Besuchern ist sicherlich die Ausstellung „Bad Lobensteiner Kur-Impressionen“ aus dem Jahr 2016 in Erinnerung geblieben. Die Vereinsmitgliedern hatten verschiedene Werke dazu geschaffen, so unterschiedlich die Künstler so unterschiedlich waren auch die Tonfiguren.

Teilnahme am Museums- und Denkmalstag

Zudem wird das Regionalmuseum auch in diesem Jahr wieder am Internationalen Museumstag am 17. Mai teilnehmen. Ziel des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der Museen in Deutschland sowie der

Monika Wich (l.) und Annelies Schlawinsky entkleiden für die Winterpause den Bergmann. Foto: Sophie Filipiak

Museen weltweit aufmerksam zu machen. Mit ihrem breiten Spektrum, dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten die Museen einen großen Beitrag zu unserem kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Das Motto des Museumstages 2020 lautet „Das Museum für alle – Museen für Vielfalt und Inklusion“.

Daneben beteiligt sich die Einrichtung ebenso am Tag des offenen Denkmals, der traditionell am zweiten Sonntag im September stattfindet. Unter dem Thema „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ soll auch die Nachhaltigkeit der Denkmalpflege, beispielsweise durch das Verwenden von regionalem Baumaterial, in den Vordergrund gerückt werden.

Im Veranstaltungskalender des Regionalmuseums darf auch nicht der historische Weihnachtsmarkt fehlen, der für die Besucher immer die ein oder andere Überraschung bereithält.

Nun kehrt aber erst einmal Ruhe ins Regionalmuseum und den dazugehörigen Türmen ein. Angela Niepel genießt ihren Urlaub und auch die Mitglieder des Museumsvereins haben kurze Erholungspause. Wann genau die Winterpause des Regionalmuseums endet, steht zwar noch nicht fest, soll aber rechtzeitig bekannt gegeben werden.

