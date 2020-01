Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Remptendorf: Zuversicht beim Großprojekt Schleizer Straße

Zuversichtlich blickt Remptendorfs Bürgermeister Thomas Franke (CDU) auf das derzeitige Großprojekt der Gemeinde: die Schleizer Straße. Derzeit herrscht auf der Baustelle, die eine Vollsperrung mit sich bringt, zwar Winterpause. Aber alles liege im Zeitplan, so dass es im Sommer wieder heißen kann: Verkehr frei.

Anwohner können die Straße zwar passieren, aber nach Schleiz ist kein Durchkommen. Bevor aber die Gemeinde aktiv werden kann, wird der Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (Walo) seine Arbeiten an der Straße abschließen. „Es muss noch ein Stauraumkanal verlegt werden“, erklärt der Bürgermeister. Dieses Entwässerungssystem dient dazu, dass bei heftigen Regenfällen das Wasser zunächst gestaut und dann nach und nach in die Kanalisation abgelassen wird.

Neue Straßenbeleuchtung und Bürgersteige

Erst wenn dieser Stauraumkanal fertig ist, können die restlichen Arbeiten begonnen werden. Das bedeutet eine neue Straßenbeleuchtung, sobald die TEN Thüringer Energienetze die bisherigen Masten abmontiert hat. Auch müssen ein neuer Straßenbelag aufgebracht und die Bürgersteige saniert werden. Zudem sollen die Häuser entlang der Straße künftig durch Erdkabel mit Strom versorgt werden.

Der erste Bauabschnitt im vergangenen Jahr hat mehr als 440.000 Euro gekostet. Im kommenden Frühjahr werden rund 270.000 Euro verbaut, wie Thomas Franke mitteilt. Im Mai oder Juni sollen die Asphaltierungsarbeiten beginnen.

Weniger Beteiligte – weniger Probleme

„Eine Erleichterung ist es, dass wir bei diesem Projekt nur wenige Firmen und Partner zur Absprache haben“, so Thomas Franke. Dabei spielt er auf die Sanierung der Turnhalle in Ruppersdorf an. Von der Elektrik, bis zu Malerarbeiten und den Sanitäranlagen wurden die Aufträge an verschiedene Firmen vergeben. Das Unternehmen, das die Türen liefern sollte, verursachte im vergangenen Jahr einige Probleme. Die Türen waren zwar fristgerecht da, nur leider waren es die falschen. Bis die Turnhalle mit korrekten Türen ausgestattet war, dauerte es wegen Lieferschwierigkeiten einige Monate.

Das Investitionsprogramm der Gemeinde für das Jahr 2020 besteht bereits. „In 14 Tagen erhält der Bauhof ein neues Multicar“, erklärt Franke. Rund 173.000 Euro lässt sich Remptendorf dieses Neufahrzeug kosten. Eine Anschaffung war aber notwendig, da die Bauhofmitarbeiter ein sehr großes Gebiet sowohl im Winter wie auch im Sommer betreuen müssen und das bisherige Fahrzeug in die Jahre gekommen war.

Gemeinderat tagt am Donnerstag

Der Bauhof wird auch, während das Freibad Liebschütz bis zum Sommer geschlossen hat, die Sanitäranlagen auf dem Gelände sanieren. Auch die Spielplätze im Gemeindegebiet, unter anderem in Burglemnitz, erhalten neue Spielgeräte.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden am Donnerstag, 16. Januar, ab 19 Uhr bei der Gemeinderatssitzung im Verwaltungsgebäude Remptendorf besprochen. Zudem diskutieren die Gemeinderatsmitglieder über die Verwendung von Haushaltsmitteln und die Bebauungspläne Liebengrün und Thimmendorf. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Richtlinie zur finanziellen Förderung für Ortsteile ohne Ortsteilverfassung.

