Remptendorf. Die Richtlinie zur Verwendung von Haushaltsmitteln in den Dörfern ohne Ortsteilverfassung wurde nun im Gemeinderat diskutiert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinderat Remptendorf: Rolle der Ortsprecher noch unklar

Die Richtlinie zur Verwendung von Haushaltsmitteln in den Dörfern ohne Ortsteilverfassung wurde nun im Gemeinderat Remptendorf diskutiert. Zu einem Beschluss ist es aber nicht gekommen.

„Wir haben in der Zeit vor der Wahl Gespräche mit dem Gemeinderat, mit den Ortsteilräten – ob nun ehemalige oder nicht – geführt“, erklärte Yvonne Mützel, Leiterin der Gemeindeverwaltung in Remptendorf. Dabei wurden verschiedene Wünsche und Modelle zur Sprache gebracht.

Orientierung an Satzung aus 2009

Auch eine Satzung aus dem Jahr 2009 spielt dabei eine Rolle. „Darin sind verschiedene Dinge geregelt“, so Yvonne Mützel. Unter anderem ein Budget von zwei Euro pro Einwohner, die der kulturellen Arbeit in den einzelnen Ortsteilen zur Verfügung stehen. In Ortsteilen ohne eigene Verfassung – 2009 war das nur Altengesees – wurden bis 500 Einwohner pro Dorf 1700 Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. 2500 Euro sollen Orte mit mehr als 500 Einwohner erhalten.

Der Betrag entspricht ungefähr den Mitteln, den die Gemeinde Remptendorf durch die Abschaffung der Ortsteilbürgermeister in einigen Dörfern einsparen wird.

An dieser Regelung orientiert sich die neue geplante Satzung zur Verwendung von Haushaltsmitteln. Die Höhe ist also festgelegt, nur wer entscheidet, wie das Geld ausgegeben wird? „Wir müssen Regeln schaffen, wer die Mittel beantragen kann, wann beantragt werden kann, wo das Limit ist und wie abgerechnet werden soll“, erklärte Yvonne Mützel.

Sie betonte auch, dass in der neuen Satzung auch Vereine, die noch nicht den Status der Gemeinnützigkeit besitzen, einen Antrag für die Haushaltsmittel stellen können. „Wir gehen davon aus, dass sich nun mehr und mehr Vereine in den

Orten bilden “, so Yvonne Mützel. Diese hätten zwar nicht den Status der Gemeinnützigkeit, würden aber trotzdem sehr viel für das Gemeinwohl im ländlichen Raum beitragen.

Rolle der Ortssprecher noch offen

Im Oktober 2018 beschloss der Remptendorfer Gemeinderat eine Änderung der Hauptsatzung: Die Ortsteilverfassungen bleiben bis zur kommenden Kommunalwahl bestehen, danach sollten sie aufgelöst werden. Zielsetzung ist es, das kulturelle Leben auf den Dörfern zu fördern. Eigentlich sollten die Ortsteilbürgermeister über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke entscheiden. In der Vergangenheit hat das aber nicht reibungslos geklappt. Daher entschied sich die Gemeinde Remptendorf für ein anderes Modell.

Auf Versammlungen in den verschiedenen Ortsteilen stimmten sie entweder für oder gegen die Abschaffung der Ortsteilverfassungen. Burglemnitz, Liebengrün, Remptendorf und Weisbach behielten ihre Ortsteilräte und -bürgermeister. In Altengesees, Eliasbrunn, ­Gahma, Gleima, Liebschütz, Lückenmühle, Rauschengesees, Ruppersdorf, Thimmendorf und Thierbach wurden nun in Einwohnerversammlungen Ortssprecher bestimmt. „Diese sollten bei der Vergabe der Haushaltsmittel der Gemeinde mitbestimmen dürfen“, forderte Gordon Stockburger (BVE).

Die Verwaltung der Gemeinde Remptendorf hat nun Zeit, eine veränderte Satzung, in der Stichtage für die Antragsstellung und die Rolle der Ortsprecher festgelegt sind, zu erarbeiten – der Gemeinderat tritt erst 2020 wieder zusammen.