Ruppersdorf: „Lichtblicke“ gewinnt neue Spiele

Die Grundschule und Kindertagesstätte „Lichtblicke" in Ruppersdorf.

Über neue Spiele können sich die Kinder des Kindergartens „Lichtblicke“ in Ruppersdorf freuen. Die Einrichtung zählt zu den Gewinnern der Initiative „KiTa-Spielothek“ 2020 und erhält damit ein umfangreiches Spielwarenpaket mit wissenschaftlich geprüften Produkten. Die Spiele sollen auch an die Familien der Kinder zum gemeinsamen Spielen zu Hause ausgeliehen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Insgesamt werden in diesem Jahr 500 Kitas ausgestattet. Die Initiative „KiTa-Spielothek“ möchte spielerisch die Entwicklung von Kindergartenkindern fördern und durch die Ausleihe der Produkte zu den Familien nach Hause die Spielkultur in den Familien stärken. Wie in einer Bibliothek dürften die Kinder ihre Lieblingsspiele ausleihen und mit nach Hause nehmen, um sie dort gemeinsam mit der Familie auszuprobieren.

Die Erzieher könnten den Eltern Ratschläge geben, welche Spielwaren die Fähigkeiten ihrer Kinder besonders gut fördern. Auf diese Weise entstünde eine Erziehungspartnerschaft zwischen Erziehern und Eltern und es ergeben sich Anlässe zu Gesprächen über die Entwicklung des Kindes.