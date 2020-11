Nun könnte doch ein Bürgerentscheid die Frage klären, ob die Stadt Saalburg-Ebersdorf von einem haupt- oder ehrenamtlichen Bürgermeister geleitet wird. Denn die Rechtsaufsichtsbehörde hat den ablehnenden Beschluss des Stadtrates bezüglich eines Bürgerbegehrens gekippt.

„Der Beschluss der Kommunalaufsicht zeigt ganz klar, dass der Stadtrat von Saalburg-Ebersdorf und hier insbesondere die CDU-Fraktion rechtswidrig gehandelt hat“, erklärt Christian Hellfritzsch aus Raila, die erforderliche Vertrauensperson des Bürgerbegehrens zum Erhalt des hauptamtlichen Bürgermeisters. Mit der Entscheidung der Behörde habe er daher gerechnet.

Die Befürworter des Bürgerbegehrens hatten bereits in der vergangenen Sitzung, nachdem der Stadtrat mehrheitlich gegen die Durchführung gestimmt hatte, beanstandet, dass der Beschluss nach dem Thüringer Gesetz rechtswidrig sei.

Erneut Thema im Stadtrat

„Nach dem Entscheid der Rechtsaufsichtsbehörde muss der Stadtrat nun in seiner nächsten Sitzung den Beschluss korrigieren, das Bürgerbegehren anerkennen und den Bürgerentscheid zulassen“, so Christian Hellfritzsch. Sollte dieser sich weigern, werde die Rechtsaufsicht dies ersatzweise vornehmen. „Ich hoffe natürlich, dass der Stadtrat dann für das Bürgerbegehren stimmt“, erklärt er. Aber die Fronten seien verhärtet, daher sei der Ausgang der Abstimmung nicht vorherzusehen.

Dabei drängt die Zeit, denn am 31. März 2021 endet die Amtszeit des jetzigen hauptamtlichen Bürgermeisters Volker Ortwig (FDP). Falls das Bürgerbegehren bis dahin nicht durchgeführt und in Folge dessen kein Bürgerentscheid zustande kommt, könnte es sein, dass die Wahl verschoben werden muss, so Christian Hellfritzsch.

Unterschriften für Bürgerbegehren

Im April diesen Jahres hatte der Stadtrat Saalburg-Ebersdorf mit zehn Ja und vier Nein-Stimmen eine Änderung der Hauptsatzung beschlossen, wonach ab der nächsten Wahl die Kommune von einem ehrenamtlich tätigen Bürgermeister geführt werden soll.

Regine Kanis (SPD/Offene Bürgerliste) beantragte die Durchführung eines Bürgerbegehrens, um die Einwohner darüber entscheiden zu lassen, ob deren Stadt künftig von einem haupt- oder ehrenamtlichen Bürgermeister geführt werden soll.

Innerhalb weniger Wochen kamen die für ein Bürgerbegehren erforderlichen Unterstützer-Unterschriften zusammen. Notwendig war die Unterschrift von sieben Prozent der wahlberechtigten Einwohner. In Saalburg-Ebersdorf wären das also 206 Unterschriften. Tatsächlich eingereicht worden rund 400 gültige Stimmen.

Eigentlich hatte der Stadtrat schon im September darüber befinden sollen, ob das Bürgerbegehren rechtmäßig zustande gekommen ist. Jedoch wurde der Antrag per mehrheitlich gefasstem Beschluss wieder von der Tagesordnung genommen.

Begründung war, dass einerseits die Kostenfrage zur Durchführung des Bürgerbegehrens nicht geklärt wäre und andererseits die vorgesehene Fragestellung zu suggestiv sein könnte. Diese lautet nämlich: „Braucht die Stadt Saalburg-Ebersdorf für eine positive Entwicklung in die Zukunft einen hauptamtlichen Bürgermeister?“

„Jetzt sind wir unserem Ziel ein großes Stück nähergekommen und die Einwohner unserer Stadt können demnächst darüber entscheiden, ob ihr Bürgermeister zukünftig haupt- oder ehrenamtlich tätig sein soll“, so Christian Hellfritzsch.