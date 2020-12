Saalburg-Ebersdorf geht ohne Haushalt ins neue Jahr

Vorerst ohne beschlossenen Kommunalhaushalt wird Saalburg-Ebersdorf in das neue Jahr starten. Damit befindet sich die Stadt in der vorläufigen Haushaltsführung und kann Geld nur noch für Pflichtaufgaben ausgeben. Stadtratsmitglied Uwe Zimmermann (CDU) erwartet eine schwere Krise, vor der die Kommune stehe.

Einbruch bei Gewerbesteuer

"Es kommen auf uns alle schwere Zeiten zu", sagt der amtierende Bürgermeister Allam Hanna (CDU) mit ernsten Worten und sieht das Dreigespann von Bürgermeister, Stadtrat und Verwaltung vor der Herausforderung, "mit harter Arbeit den Kommunalhaushalt in trockene Tücher" zu bringen. Im Verwaltungshaushalt klafft bei den gegenwärtigen Planungen ein Loch von einer Viertelmillion Euro. Der neue Kämmerer Christian Födisch erwartet erhebliche Einbrüche bei der Gewerbesteuereinnahme. Diese lag laut Haushaltsplanungen 2019 bei 1,5 Millionen Euro und in diesem Jahr bei 1,8 Millionen Euro. "Es könnten im kommenden Jahr 700.000 Euro weniger sein", hatte Födisch unlängst dem Stadtrat mitgeteilt.

Feinschliff an Kreisumlage

Zumindest bei der Kreisumlage hat Allam Hanna positive Signale vernommen, wonach diese für Saalburg-Ebersdorf nicht ganz so hoch ausfallen solle, wie zunächst mit 1,7 Millionen Euro vorgesehen. Doch einen großen Sprung nach unten werde es auch hier nicht geben, bleibt Hanna realistisch. Eine große Unbekannte bleibt derzeit zudem, wie hoch die Summe sein wird, die vom Land als Ausgleich für die Mehrbelastungen durch die Coronapandemie kommt. "In diesem Jahr waren das 500.000 Euro", sagt Hanna. Dieser Betrag sei im Haushaltsentwurf für 2021 bereits mit eingeplant - ohne Garantie, dass das Geld in dieser Höhe auch tatsächlich kommt.

Rund 180.000 Euro für Kredittilgung

Ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt ist unerlässlich, betont Hanna, weil Zuführungen zum Vermögenshaushalt erforderlich sind, zumindest um laufende Kredite zu bedienen. Etwa 180.000 Euro werden 2021 für Tilgung und Zinsen von Krediten benötigt. Mit der Haushaltsplanung einher geht der Finanzplan für die kommenden Jahre, wo der amtierende Bürgermeister noch größere bedrohliche Lücken auf die Stadt zukommen sieht. "Sparen ist jetzt die Devise", fordert Hanna.

Marina in Warteschleife

Wenn die Stadt keine freiwilligen Aufgaben mehr finanzieren kann, hat dies weitreichende Folgen für das gesellschaftliche Leben. Beispiel Vereinsförderung. "Vereine, die städtische Objekte nutzen, müssten für die laufenden Kosten dann selbst aufkommen", verdeutlicht Hanna. Von einem Zuschuss fürs Feuerwerk beim Lichterfest ganz zu schweigen. Aber auch viele städtische Vorhaben drohen auf die lange Bank geschoben zu werden. Für das Planvorhaben der Marina am Wetteraweg beispielsweise waren im kommenden Jahr ursprünglich 200.000 Euro vorgesehen, die nun nicht vorhanden sind. Angefangene wichtige Projekte hingegen sollen fortgeführt werden. Dazu gehört die Belebung der "Orangerie", in der ein Café entsteht.

Hohe Ausfälle drohen

"Es ist nicht die erste Krise, die wir vor uns haben", resümiert Stadtratsmitglied Uwe Zimmermann. Doch es werde seiner Ansicht nach diesmal nicht nur um ein schweres Jahr gehen. "Die wirklichen Folgen kommen erst noch", erwartet Zimmermann erhebliche Nachwirkungen aus der Coronapandemie, was ihm der Kämmerer bestätigt. Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer - dies alles seien Positionen, bei denen mit einbrechenden Einnahmen zu rechnen wäre. Schlimmstenfalls werde die Stadt vor Ausfällen in Millionenhöhe stehen.