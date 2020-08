Saale-Orla-Kreis: Gelungene Schuleinführungsfeiern trotz Corona

Pößneck/Bad Lobenstein. Am Samstag wurden die Abc-Schützen mit kreativen Ideen an den Grundschulen in Pößneck und Bad Lobenstein begrüßt.

Der Tag, an dem die Kinder mit strahlenden Augen ihre Zuckertüte in den Händen halten können, ist für sie und ihre Eltern gleichermaßen ein großer Moment. Denn nun sind die Kleinen endgültig dem Kindergarten entwachsen und machen mit dem Besuch der Grundschule die ersten Schritte auf einem neuen und wichtigen Lebensabschnitt. Lange stand in diesem Jahr coronabedingt nicht fest, ob es Schuleinführungsfeiern geben wird. Als schließlich unter gewissen Auflagen grünes Licht für solche Veranstaltung gegeben wurde, machte man sich in den Einrichtungen Gedanken, wie sich trotz der besonderen Umstände eine würdige Feierstunde gestalten lässt.