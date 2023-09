Sanierungsarbeiten am Floßteich bei Titschendorf bis 2024

Titschendorf Vier Jahre dauerte es vom Ablassen des Wassers bis zum Baubeginn. Jetzt wird der Damm ertüchtigt.

Am Floßteich bei Titschendorf laufen die Sanierungsarbeiten. In den kommenden Wochen soll der Damm ertüchtigt werden, mit dessen Zustand begründet worden war, dass im Herbst 2019 das Wasser komplett abgelassen werden musste. Seither schleppte sich der Beginn der Baumaßnahme, die in der Zuständigkeit der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) liegt, über vier Jahre dahin. Örtliche Kommunalpolitiker, die Reuß’sche Forstverwaltung und Landrat Thomas Fügmann (CDU) hatten immer wieder auf einen baldigen Baubeginn gedrängt. Nunmehr soll die Fertigstellung im ersten Halbjahr 2024 erfolgen.