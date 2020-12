Wo ist "Sven"? Sattelzug streifte in Wurzbach zwei Mädchen

Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht in Wurzbach, die sich bereits am Donnerstag vor zwei Wochen, 26. November, zugetragen haben soll. Eine Bitte an die Öffentlichkeit um sachdienliche Hinweise kam erst jetzt von der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

Demnach soll am Unfalltag gegen 7.25 Uhr morgens ein Sattelzuges aus Richtung Heberndorf kommend bergabwärts die Heberndorfer Straße befahren haben. An der Einmündung zur Lehestener Straße bog der Sattelzug nach links in Richtung Rathaus ab. Hierbei scherte der Sattelauflieger nach rechts aus und streifte laut Polizei mit der vorderen rechten Ecke leicht zwei Fußgänger, die vor der Apotheke auf dem Gehweg standen und bis an die Hauswand der Apotheke zurückgewichen waren.

Zum Glück nur leicht verletzt

Die beiden Mädchen waren durch die Berührung mit dem Sattelauflieger glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Der Fahrer des Sattelzuges verließ den Unfallort in Richtung Rathaus. Unklar ist, ob er dann weiter in Richtung Saalfeld oder Bad Lobenstein fuhr.

„Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist es möglich, dass der Fahrzeugführer den Zusammenstoß nicht bemerkt hat und deshalb die Fahrt fortsetzte“, so die Polizei. Es handelte sich um eine grüne Zugmaschine mit weißem Sattelauflieger. Vermutlich könnte sich im Fahrerraum ein Blechschild mit der Namensaufschrift „Sven“ befunden haben.

Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, oder auch der Fahrer selbst werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter Telefon 03663/43 10 zu melden.