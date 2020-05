Sauber ist nicht gleich sauber

Wolfgang Schobert, seit 14 Jahren Pflegedienstleiter im Ebersdorfer Seniorenzentrum Emmaus, am Eingang mit dem Hinweisschild zur Aktion "Saubere Hände".

Ebersdorf. Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf beteiligt sich seit zehn Jahren an der Aktion „Saubere Hände“

Der Welthygienetag und die damit verbundene Aktion „Saubere Hände“ sind aktueller denn je – doch diesmal darf nichts stattfinden. „Covid-19 zeigt uns, wie wichtig ein richtiges Hygieneverhalten überall und besonders in Pflegeeinrichtungen ist“, erzählt Wolfgang Schobert, Pflegedienstleiter im Ebersdorfer Seniorenzentrum Emmaus. „Wir handeln seit Jahren nach höchsten Standards, haben erfolgreich gegen sämtliche Infektionskrankheiten im Haus gekämpft, doch Covid-19 lehrt uns neue Vorsicht.“

Trotz aller Schulungen und Maßnahmen wird in diesen Tagen neu gedacht. Im Ebersdorfer Seniorenzentrum Emmaus sind sämtliche Besuche verboten, das Pflegepersonal arbeitet unter erhöhten Hygienebestimmungen, die durch Vorschriften und Auflagen festgelegt sind. Der Verbrauch an Desinfektionsmitteln ist gestiegen. Im Durchschnitt werden im Haus etwa 200 Liter pro Jahr verwendet. Dieser Bedarf wird sich nun mindestens verdoppelt, teilt die Diakoniestiftung mit.

Auch scheinbar banale Angebote, wie die Fußpflege, Physio- oder Ergotherapie oder der Friseurbesuch müssen neu geregelt werden. Im Haus gilt das Besuchsverbot nun seit mehr als sieben Wochen. Ausnahmen sind nur in Notfällen und nach Absprache mit der Einrichtungsleiterin Anja Küfner möglich.

Sie dankt allen, die das Haus in diesen Tagen unterstützen, allen voran den Masken-Nähern in den Werkstätten Christopherushof in Altengesees. Aber auch einzelne Angehörige und Mitarbeiter haben Mundschutz mitgebracht. Der Träger, die Diakonie Sozialdienst Thüringen, informiert über sämtliche Anordnungen und beschafft Hygienematerial.

Das Seniorenzentrum ist durch den vom Landratsamt geschaffenen Aktionsgruppe für Altenpflegeheime im Saale-Orla-Kreis sehr gut angebunden und hatte schon Besuch vom Kontaktarzt Wolf Vogtländer. Die Kampagne „Saubere Hände“ wurde am 1. Januar 2008 gestartet. Inzwischen haben sich mehr als 800 Einrichtungen entschlossen, aktiv bei der Aktion mitzumachen. Doch in Thüringen ist bisher nur das Seniorenzentrum Emmaus auf der Aktionsliste zu finden.