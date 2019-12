Schaugießen in der Heinrichshütte bei Wurzbach zu den Feiertagen

„Das ist sehr interessant“, sagt Swetlana Bredereck, „wir sind das erste Mal hier und finden das einzigartig.“ Sie kam mit ihrer Familie aus Neustadt an der Orla, um neben 60 weiteren Gästen am Heiligabend dem Schaugießen in der Heinrichshütte bei Wurzbach zuzuschauen.

Gießerei gibt es seit 1729

Bevor sechs neue, hoffentlich viel Glück bringende Hufeisen aus Aluminium gegossen worden sind, erzählte Dirk Günther den Weihnachtsgästen einiges über die Geschichte des Technischen Schaudenkmals. So war zu erfahren, dass die Heinrichshütte seit 1729 als Gießerei existiert und bis 1982 ein reiner Produktionsbetrieb gewesen war, in dem an jedem zweiten Tag gegossen worden ist – damals noch mit Grauguss, dessen Schmelzpunkt bei 1350 bis 1400 Grad Celsius liegt. Da mussten Zuschauer einen gebührenden Abstand hinter Sichtschutzwänden einhalten, während sie jetzt unmittelbar danebenstehen können, wenn der Aluminiumguss mit einem Schmelzpunkt von 650 bis 700 Grad Celsius in die Formen fließt.

Ein Hufeisen, das Glück bringen soll. Foto: Peter Hagen

Heute sind es vorwiegend Einzelaufträge aus dem Bereich der Denkmalpflege, die in der Heinrichshütte erledigt werden. „Die Stückzahlen sind zu gering, dass sich große Gießereien damit beschäftigen würden“, sagt Dirk Günther. Geländer, Gedenktafeln oder verzierte Gestelle für Bänke und Tische gehören außerdem zu den Produkten aus der Schaugießerei, dazu eine große Auswahl an Souvenirstücken.

„Erdbeben“ mit 15.000 PS

Nach den Schaugieß-Vorführungen erleben die Besucher gleich nebenan Europas stärkste Dampfmaschine, die bei ihrem Einsatz in der Maxhütte Unterwellenborn mit ihren 15.000 PS einst für seismographische Ausschläge in der Erdbebenstation Moxa gesorgt hatte und nun seit 1993 mit elektrischem Antrieb Einblicke in derart technische Wunderwerke ermöglicht.

Nächste Vorführung zu Silvester

Die Leiterin der Einrichtung, Jessica Neumann, zieht zum Jahresende ein positives Fazit, wenngleich die Besucherzahlen von 2018 nicht ganz erreicht werden, als über 7000 Gäste in die Heinrichshütte gekommen waren. „Unsere Besucher, egal ob aus der Region oder Urlauber aus der Ferne, sind immer wieder von der Schaugießerei fasziniert“, berichtet sie.

In diesem Jahr gibt es eine letzte Schaugießvorführung direkt am Silvestertag um 10 Uhr. Glückssymbole dürften da einmal mehr der Renner sein.