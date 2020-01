Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schaugießen mit Kinderprogramm

Das Technische Schaudenkmal lädt zum Schaugießen mit Kinderprogramm in den Wochen rund um die Winterferien ein. An den Dienstagen 4. Februar, 11. Februar und 18. Februar jeweils um 10.15 Uhr und an den Mittwochen, 5. Februar sowie 12. Februar, um 13 Uhr sind die Veranstaltungen geplant. Die Gäste können den schweren Alltag eines Gießers erleben und dabei sein, wenn das glühende Metall in die Gießform fließt.

Einen besonderen Programm-Punkt bildet eine Einlage mit dem Titel: „Zinn – Geheimnisse und Abenteuer!“ Silberweiß glänzend – erhitzt und geschmolzen liegt es im Tiegel. Das weiche Schwermetall erzählt von den Geheimnissen der alten Handwerksmeister. In der Heinrichshütte Wurzbach können die Kinder selbst zu kleinen „Zinngießern“ werden. „Lasst eure eigene Zinnfigur entstehen und hört vom kleinen Zinnsoldaten und seiner abenteuerlichen Reise“, sagt Jessica Neumann, Leiterin der Wurzbacher Heinrichshütte.

Zum Abschluss erleben die Gäste noch Europas stärkste Dampfmaschine in Aktion und wie beeindruckend es ist, wenn sich der 15.000-PS-starke Koloss in Bewegung setzt.

Weitere Infos zur Gießerei Heinrichshütte unter www.heinrichshuette-wurzbach.de