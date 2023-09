Schiffe stoßen auf Bleilochstausee zusammen: Zeugen zu Vorfall gesucht

Saalburg-Ebersdorf Auf dem Bleilochstausee in Saalburg-Ebersdorf kam es am Samstag zur Kollision eines Ausflugsschiffs und eines Grillboots. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach einer Kollision zweier Schiffe bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Samstag gegen 16 Uhr stießen laut den Angaben auf dem Bleilochstausee in Saalburg-Ebersdorf ein Ausflugsschiff und ein Grillboot zusammen.

Der Zusammenstoß habe sich unmittelbar an der Anlegestelle in Saalburg/Höhe des Hotels Kranich ereignet. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich fünf Personen auf dem Grillboot und etwa 20 Passagiere auf dem Ausflugsschiff. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch entstand am Grillboot ein Sachschaden von 500 Euro und am Ausflugsschiff ein Schaden von 200 Euro.

Zeugen gesucht

Die Wasserschutzpolizei der Polizeiinspektion Saale-Orla hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffverkehr eingeleitet und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben oder gefilmt haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 melden.

