Schleiz: Mit 2,1 Promille gegen Laterne gerauscht – Moped-Fahrer biegt falsch ab

Verbotenerweise fuhr ein 15-jähriger Moped-Fahrer am Dienstagmittag in Tanna von der Koskauer Straße in die Oelgasse ein. In einer schwer einsehbaren Linkskurve kam ihm eine 55-jährige Radfahrerin entgegen, mit der er zusammenstieß, meldet die Polizei.

Die Radlerin zog sich beim Sturz Verletzungen im Gesicht zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Mopedfahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. An Rad und Moped entstand kein Schaden.

Nicht ganz nüchtern gegen Laterne gefahren

Eigentlich wollte eine 21-jährige Skoda-Fahrerin am Mittwoch gegen 0.35 Uhr von der Agnesstraße nach links in die Teichstraße in Schleiz abbiegen. Doch sie fuhr geradeaus gegen eine Laterne.

Die Polizei maß vor Ort 2,1 Promille Atemalkohol und nahm die junge Frau mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Das Verhalten der Fahrerin brachte ihr eine Anzeige ein. Zudem entstanden 10.000 Euro Sachschaden am Auto, 2000 Euro an der Laterne, heißt es in der Polizeimeldung.

