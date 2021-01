Schleizer Struppelpeter fällt durch das Pandemie-Hilfe-Raster

Von Oliver Nowak

Schleiz. Der Schleizer Frisörmeister Peter Orlamünder alias Struppelpeter kritisiert die Regelungen der staatlichen Corona-Hilfen scharf. „Ich habe jetzt das Arbeitslosengeld II beantragt und muss, wenn ich es bewilligt bekomme, davon noch einen Teil meiner Fixkosten decken“, schildert er sein aktuelles Problem. Dabei steht er nicht allein auf weiter Flur, denn neben vielen Frisörgeschäften sind auch viele Einzelhändler über eine Regelung erbost, die ihnen teilweise den Zugang zu den Corona-Hilfen verwehrt.

„Ich bekomme wie viele andere Unternehmer keine Dezemberhilfe, weil ich bis zum 15. Dezember noch geöffnet hatte, als ich das durfte. Doch wer im Dezember gearbeitet hatte und mehr als 60 Prozent des Umsatzes vom Vorjahresdezember erwirtschaftet hat, dem stehen die Außerordentlichen Wirtschaftshilfen nicht zu“, erklärt der 35-jährige. Bei ihm sind es gerade acht Prozentpunkte, die er im Dezember zu viel erwirtschaftete. Hintergrund dabei seien auch die Investitionen, die er in der Vergangenheit tätigte. Anfang Dezember 2019 eröffnete er eine neue Filiale in Pößneck, stellte Personal ein. So stieg der Umsatz zwar leicht an, doch: „Eine neue Filiale muss sich erst etablieren. Nun, wo sie das ist, ist der Umsatz auch größer.“

Hinzu komme, dass sein Weihnachtsgeschäfts praktisch ausgefallen ist. „Zum Weihnachtsgeschäft verkaufen wir viele Gutscheine, Geschenksets mit Pflegeartikel und dergleichen. Das steht nun wegen dem Lockdown alles rum und konnte nicht verkauft werden.“ Vor allem das Hau-Ruck-Verfahren, mit dem der Lockdown beschlossen wurde kritisiert er in diesem Zusammenhang. „Wir hatten keine Zeit, uns vorzubereiten. Die Termine, die wir in den letzten zwei Tagen vor dem Lockdown noch vergeben konnten gab es nur noch, um die Kundenzufriedenstellung zu gewährleisten“, sagt der Struppelpeter. Gerade deshalb habe er sich über die Dezemberhilfen gefreut, bis er erfuhr, dass er aus dem Raster der Hilfen fällt.

Der 35-Jährige hat sich nun am Mittwoch arbeitslos gemeldet, „nach 17 Jahren“, kommentiert der Frisörmeister. Und was ihm im Januar erwartet, weiß er noch nicht. Es soll staatliche Beihilfen von 40 Prozent bis 90 Prozent bei den Fixkosten geben. Diese beziffern sich bei ihm auf rund 2500 Euro. „Das heißt aber auch im besten Fall, dass ich zehn Prozent der Fixkosten von meinem Hartz IV bezahlen muss, wenn es mir gewährt wird. Dann ist das Arbeitslosengeld II, das ich erhalte quasi nur noch die Hälfte“, sagt er.

Deshalb verstehe er die Kampagne, nach der Unternehmer aufgerufen werden, ab Montag entgegen den Vorschriften ihre Geschäfte wieder zu öffnen. Denn viele Unternehmer hätten wohl das gleiche Problem wie er. Der Struppelpeter selbst aber werde nicht zu jenen Geschäften zählen, die in den aktiven Widerstand treten. „Die Strafen dafür kann ich mir nun wirklich nicht leisten“, sagt er und verweist noch auf ein anderes Problem für Unternehmer, die nicht öffnen dürfen, welches ihn aber nicht betrifft. „Auszubildende sind aus der Regelung zum Kurzarbeitergeld ausgeschlossen. Das heißt, der Unternehmer muss für das Ausbildungsgehalt wie zu Normalzeiten aufkommen.“