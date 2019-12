Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen in kürzester Zeit am Unfallort.

Saalburg-Ebersdorf. Fahrer verliert vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über den Bus, der in Straßengraben kippt

Schnelle Hilfe nach Schulbusunglück bei Schilbach

Schock in der Morgenstunde! Kurz nach sieben Uhr wird am Dienstag Alarm ausgelöst, nachdem ein Schulbus zwischen Wernsdorf und Schilbach verunglückt ist. Es setzt eine Rettungskette ein, die reibungslos funktioniert.

Der „Heuliez“-Bus des Nahverkehrsunternehmens Kombus ist auf der Fahrt von Raila nach Tanna. Hinter dem 63-jährigen Busfahrer haben sechs Schulkinder im Alter von neun bis 15 Jahren Platz genommen. Eine Brücke über die Autobahn wird passiert, der sich eine Rechtskurve anschließt. Dann kommen einige Hundert Meter völlig gerader Streckenverlauf parallel zur Autobahn. Aus noch ungeklärter Ursache gerät der Bus plötzlich nach links, überquert die Gegenspur und fährt dann 46 Meter auf der Bankette und den Straßengraben entlang, bis er gegen den Durchlass einer Feldeinfahrt prallt.

Auf völlig gerader Strecke war der Bus nach links von der Straße abgekommen. Foto: Peter Hagen

Junge aus dem Bus ruft die Polizei

Ein 15-jähriger Junge aus dem Bus informiert über sein Handy geistesgegenwärtig die Polizei. Es kommen Ersthelfer hinzu, die alle Kinder aus dem halbschräg im Graben liegenden Bus herausholen. Der schwer verletzte Fahrer ist zunächst eingeklemmt, doch auch er kann schließlich ohne schweres Gerät nach draußen geholt werden. Nachdem ein erster Überblick verschafft worden ist, darf zumindest etwas aufgeatmet werden. Keine der Verletzungen erweist sich als so schwerwiegend, dass unmittelbare Lebensgefahr besteht.

„Wenn man hört, dass ein Schulbus verunglückt ist, gehen natürlich die Emotionen höher als üblich“, sagt Kreisbrandmeister Jörg Philipp am Einsatzort, wo er sich zufrieden über den Einsatzablauf zeigt. Durch die Rettungsleitstelle sind die Feuerwehren aus Saalburg und Schleiz sowie Tanna alarmiert worden. Aufgrund der Lageeinschätzung durch die am Unfallort eintreffenden Einsatzkräfte konnte die Tannaer Wehr ihre Anfahrt abbrechen.

Der Busfahrer ist mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Foto: Peter Hagen

Alle Insassen kommen in Krankenhäuser

Das DRK eilt mit drei Rettungswagen und einem Krankentransportwagen an den Unfallort, dazu zunächst ein Notarzt. Ein weiterer Notarzt trifft wenig später mit dem Rettungshubschrauber ein. Mit diesem wird der Busfahrer in eine Klinik geflogen. Vor Ort disponiert der Einsatzleiter Rettungsdienst nach Verletzungsgrad die ärztliche Versorgung und organisiert die Einlieferung aller sechs Schulkinder in die jeweiligen Krankenhäuser Schleiz und Hof. Über die Leitung der Tannaer Schule wird veranlasst, dass die Eltern informiert sind.

Mehrfach von der Fahrbahn abgekommen

Möglicherweise hatten gesundheitliche Probleme dazu geführt, dass der erfahrene Berufskraftfahrer die Kontrolle über den Bus verlor. Im Laufe der Ermittlungen wird bekannt, dass der Bus schon in Raila ein Haus streifte und sich den Spiegel abfuhr. Die Polizei findet entlang der gesamten Wegstrecke Spuren, die darauf hinweisen, dass der Bus mehrfach nach links und rechts von der Fahrbahn abgekommen war, Büsche streifte und ein Verkehrszeichen umfuhr. Die Bergung des Unfallfahrzeuges ist gegen 14 Uhr abgeschlossen.