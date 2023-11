Die Polizei konnte am Wochenende in Schleiz sehr schnell einen dreisten Diebstahl aufklären.

Schneller Erfolg: Polizei entdeckt gestohlenen Roller in Schleiz

Schleiz Nach dem dreisten Diebstahl des Fahrzeuges, das ein junger Mann mit Beinprothesen benötigt, konnte die Polizei noch am Wochenende einen Tatverdächtigen feststellen.

Schon einen Tag nach dem besonders dreisten Diebstahl eines Elektrorollers in Schleiz steht die Polizei vor der Aufklärung des Falls. Eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung konnte das gestohlene Fahrzeug sicherstellen und einen Tatverdächtigen überführen.

Am Sonnabend gegen 13.45 Uhr war der an einem Schleizer Einkaufsmarkt abgestellte E-Scooter gestohlen worden. Dessen 35-jähriger Besitzer Michél Schulze hat zwei Beinprothesen und ist dringend für seine Mobilität auf diesen Roller angewiesen. "Ich war vielleicht fünf Minuten drinnen gewesen", hatte Michél Schulze geschildert, dass der Dieb ihn offenbar genau beobachtete, um dann zuzugreifen.

Kennzeichen war entfernt

Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla wurden Sonntagabend gegen 22 Uhr in Schleiz auf einen E-Roller aufmerksam, an dem sich kein Versicherungskennzeichen befand. Umgehend wurden das Fahrzeug und dessen 23-jähriger Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um das am Vortag gestohlene Fahrzeug handelte. "Weiterhin war die Fahrtauglichkeit beim 23-Jährigen nicht gegeben, da ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte", teilte die Polizei weiter mit. Somit folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Der Roller wurde sichergestellt und soll nunmehr seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. "Die Polizei rief mich noch am Sonntagabend gegen halb elf an und teilte mir mit, dass der Roller gefunden worden ist", freute sich Michél Schulze, "das ging tatsächlich sehr schnell." Gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen sind jetzt Verfahren wegen Diebstahls und des Fahrens unter berauschenden Mitteln eingeleitet worden.