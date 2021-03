Am kommenden Sonnabend können sich Bürger aus Thüringen in Blankenstein auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 testen lassen. (Symbolfoto)

Schnelltests am Sonnabend in Blankenstein

Testen als derzeit wichtigste Möglichkeit, um einen gewissen Überblick zum aktuellen Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus zu erhalten – in der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig wird dies in dieser Woche durch die Praxisgemeinschaft für Allgemeine und Innere Medizin in Blankenstein ermöglicht.

Ab dem 6. Lebensjahr

Am kommenden Sonnabend, 20. März, können sich Einwohner aus Rosenthal am Rennsteig und dem Umland im Rennsteigsaal von Blankenstein kostenlos testen lassen. Der Test ist möglich ab dem 6. Lebensjahr. Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein, wird hierzu mitgeteilt.

Voraussetzung, um diese für die Bürger kostenlose Testmöglichkeit nutzen zu können, ist der Hauptwohnsitz in Thüringen. Daher wird darum gebeten, den Personalausweis mitzuführen.

Testzeit von 9 bis 13 Uhr

Durchgeführt wird der Antigen-Schnelltest durch einen Rachen-Nasenabstrich. Das Testergebnis soll nach zirka einer Viertelstunde vorliegen. Die Testzeit findet von 9 bis 13 Uhr statt.

Bei dieser Bürgertestung am Sonnabend handelt es sich um eine gemeinsame Aktion des Med.Punkt-Teams und der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig.