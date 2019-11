Einen rabenschwarzen Wochenstart gab es auf den Straßen des Oberlandes. Gleich drei größere Verkehrsunfälle mussten von der Polizei aufgenommen werden. Es gab mehrere Verletzte sowie beträchtlichen Sachschaden.

Los ging’s gegen 6.10 Uhr auf der Kreuzung an der Kapelle bei Tanna. Ein aus Richtung Tanna kommender BMW-Fahrer bog nach links in Richtung Gefell ab, als zur gleichen Zeit ein aus Richtung Schilbach entgegenkommendes Auto nach links in Richtung Zollgrün abbog. Beide Fahrzeuge fuhren laut Polizeibericht ordnungsgemäß voreinander vorbei. Doch hinter dem aus Richtung Schilbach kommenden Auto folgte ein Seat, dessen Fahrerin geradeaus über die Kreuzung in Richtung Tanna wollte. Sie prallte in den Heckbereich des BMW, der daraufhin abgeschleppt werden musste.

Vollsperrung auf der Bundesstraße

Wenige später krachte es auf gerader Strecke zwischen Saaldorf und Frössen. Laut Polizei geriet ein Pkw Audi aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte dort einen Lkw und prallte dann frontal in den dahinter fahrenden Kleintransporter. Der Audi-Fahrer sowie Fahrer und Beifahrer des Kleintransporters kamen aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße war aufgrund des Unfalls bis kurz vor 9 Uhr komplett gesperrt.

Etwa zur gleichen Zeit fuhr ein Pkw Seat bei einer nebelbedingten Sichtweite von unter 50 Metern offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr an der Ortsumgehung Friesau. Der aus Richtung Saalburg kommende 31-jährige ortskundige Autofahrer fuhr an der Insel vorbei geradeaus und stürzte dann die etwa vier Meter tiefe Böschung hinunter, wo der Pkw auf der alten Eliasbrunner Allee zum Stehen kam. Die Leitplanke konnte das Auto nicht auffangen, weil sie genauer an der gleichen Stelle erst am Sonntag vor einer Woche von einem Auto niedergewalzt und noch nicht wieder instandgesetzt worden war. Einsatzkräfte der Bad Lobensteiner Feuerwehr mussten auslaufende Betriebsstoffe des Autos beseitigen, an dem Totalschaden entstand. Der Fahrer kam zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.