Schulen in Ebersdorf und Bad Lobenstein überzeugen mit Kreativität und Engagement

Sowohl die Grundschule im Park Ebersdorf wie auch das Christian-Gottlieb-Reichard-Gymnasium in Bad Lobenstein können sich über eine finanzielle Spende von Seiten der Thüringer Energie AG (Teag) freuen. Mit kreativen Ideen und viel Einsatz der Schüler konnten beide Einrichtungen die Jury des Projektes „IdeenMachenSchule“ überzeugen.

Für die Ebersdorfer Grundschule ist es nicht die erste Auszeichnung durch die Teag. Schon in den vergangenen Jahren stach sie beim Wettbewerb mit verschiedenen Projekten hervor. Auch mit dem neuesten Vorhaben hat sich die Schule einiges vorgenommen: Im bislang kaum genutzten Innenhof des dreiflügeligen Gebäudes sollen ein Schulgarten, ein Grünes Klassenzimmer und eine Teichoase entstehen, die ausreichend Platz für Pflanzen und Tiere bietet. Mit diesem Vorhaben hat sich die Schule im vergangenen Schuljahr um eine Förderung bei Teag beworben und es bei „IdeenMachenSchule“ prompt unter die Besten geschafft.

Die Schule konnte sich unter den insgesamt 227 eingegangenen Bewerbungen behaupten und ging als eine von 20 Leuchtturmschulen hervor. Mit der Auszeichnung zum Leuchtturm verbunden, erhielt sie ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Mit Musik von Flöte und Piano, Liedern und Gedichten führten die Grundschüler am Freitagmorgen durch ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm ihrer Auszeichnung. Persönliche Glückwünsche, sowie einen Pokal, eine Urkunde und T-Shirts überbrachte der Schule dabei Roy Hildebrandt, Leiter des Projektes.

„Mit dem Schulgarten, dem Grünen Klassenzimmer und dem Teich schafft die Schule besondere und attraktive Lernorte. Über das alltägliche, schulische Miteinander hinaus, bieten sie Raum für gemeinsames Erkunden und Beobachten, für Spaß und Erholung“, begründete Roy Hildebrandt die Prämierung des Projektes. Die Schubkarren standen schon bereit – am Nachmittag ging es direkt weiter mit der Umgestaltung des Schulinnenhofes.

Andrea Schmidt, Leiterin des Christian-Gottlieb-Reichard-Gymnasiums in Bad Lobenstein, vor dem neuen Leitbild der Schule. Es wurde vom ehemaligen Schüler Nick Putzmann angefertigt Foto: Sophie Filipiak

Danach ging es für die Teag-Mitarbeiter gleich weiter nach Bad Lobenstein. Denn das Christian-Gottlieb-Reichard-Gymnasium erhielt ebenfalls eine Auszeichnung als Leuchtturmschule und ein Preisgeld von 1000 Euro – für ein Ereignis, das noch nicht stattgefunden hat. Denn eigentlich sollte im März dieses Jahres der 25. Jahrestag der Namensgebung zu Ehren des Geografen und Kartographen Christian Gottlieb Reichard gefeiert werden. Aber Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Was alles genau geplant war, stellten die beiden Schülersprecher Felix Muth und Leon-Justin Zwerrenz vor. So sollte unter anderem ein Tag der offenen Tür stattfinde mit vielfältigen Angeboten für die Besucher. Im Kulturhaus waren eine Ausstellung mit Kunstwerken jetziger und ehemaliger Schüler sowie der große Reichard-Ball geplant. „Wir hatten viele gute Ideen, bei denen viele mitgeholfen haben“, so Schulleiterin Andrea Schmidt. Die Planungen waren auch nicht ganz umsonst. Denn wie Andrea Schmidt am Freitag verkündete, werden die Feierlichkeiten im kommenden Jahr nachgeholt.

Mit der Planung der Jubiläumsfeier einher ging die Entwicklung eines neuen Leitbildes für die Schule – grafisch umgesetzt von Nick Putzmann, einem ehemaligen Schüler des Gymnasiums. „Das alte Leitbild war voller wichtiger Sätze, die sich aber kaum einer durchgelesen hat“, erklärte Andrea Schmidt. Daher sollte es optisch ansprechender gestaltet werden. Nick Putzmann erfuhr bei einem Besuch seiner alten Schulen von den Vorhaben und bot seine Hilfe an. Die entstandene „Landkarte“ mit allen wichtigen Grundprinzipien der Einrichtung ist nun im Eingangsbereich des Gymnasiums zu finden.