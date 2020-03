Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schutzmittel in Bad Lobenstein ausverkauft

Auch in der Kurstadt Bad Lobenstein geht die Angst um, sich mit dem Coronavirus infizieren zu können. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind ausverkauft.

„Wir können die Frage danach kaum mehr hören“, sagt Barbara Thie-Mehne, Inhaberin der Apotheke Am Tor in Bad Lobenstein. Mittlerweile sei in der ganzen Kurstadt weder Desinfektionsmittel noch Atemschutzmasken zu bekommen. „Es wird ja alles in China produziert, wo sollen wir es her bekommen?“ fragt die promovierte Pharmakologin rhetorisch. Angefangen habe der Sturm auf Desinfektionsmittel und Atemmasken am Dienstag der vergangenen Woche. „Nach den Faschingsveranstaltungen ging es los“, sagt sie. Binnen weniger Tage sei alles ausverkauft gewesen, Nachschub sei nicht mehr zu bekommen. „Auf so einen Andrang ist keine Produzent und keine Industrie vorbereitet“, meint die Apothekerin.

Die große Nachfrage nach Desinfektionsmittel und Atemmasken sei aber vor allem ein Problem, dass durch Medien und Politik hervorgerufen wurde. Die Menschen seien verunsichert, auch Gesundheitsminister Jens Spahn trage mit seinen Aussagen zum Coronavirus dazu bei. Das Virus solle nicht verharmlost werden, allerdings sollte auch die Begleitumstände beachtet werden. „Wir haben März, das ist die Hochsaison für Erkältungen“, erklärt sie. Jedes Jahr, vor allem nach dem Fasching, würden sich die Erkältungskrankheiten im März häufen. Das liege auch daran, dass das Immunsystem geschwächt ist. „Die Saison der Erkältungskrankheiten beginnt im Oktober, im März ist der Körper dann ausgelaugt, sodass schneller Infektionen auftreten“, sagt sie. Sie selbst vertraue auf ihr Immunsystem, stärke es durch Vitamin C und Zink. „Die größten Risiken, sich irgendwo anzustecken, können mit dem klaren Menschenverstand vermieden werden. Ich muss in der Erkältungszeit nicht jedem die Hand geben“, erklärt sie. Wegen des Ansturms auf Desinfektionsmittel und Atemmasken klebt an der Eingangstür ein Schild, das darauf hinweist, dass gründliches Händewaschen deutlich effektiver als ein einfacher Mundschutz ist. „So ein Stück Mull schützt nur im Umgang mit Erkrankten, nicht vor der Infektion selbst“, gibt sie zu Bedenken.

Die Stadt Bad Lobenstein hat derweil zwei Veranstaltungen abgesagt. Das betrifft zum einen das Stadtratskino mit dem Film „Gundermann“ am Samstagabend um 19 Uhr. „Wir sind als Stadt nicht mehr als Veranstalter in der Verantwortung. Natürlich kann jeder das Kino besuchen, aber es ist dann nicht mehr eine Veranstaltung der Stadt“, erklärte Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos). Auch das Frauentagskino am Sonntag um 15 Uhr falle somit aus, da der Saale-Orla-Kreis den Gemeinden keine Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen zurzeit erlaube.