Nach der Kollision mit dem Golf kam der rote BMW an einem Baum zum Stehen.

Eliasbrunn. BMW fährt bei winterglatter Straße zu schnell in eine Kurve und stößt mit Golf zusammen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwere Kollision bei Eliasbrunn

Gleich mit dem ersten größeren Schneefall gab es einen schweren Verkehrsunfall. Bei diesem wurden drei Menschen verletzt und zwei Autos komplett beschädigt.

Gegen Mittag hatte am Freitag in weiten Teilen des Oberlands der Schneefall eingesetzt. Kurzzeitig blieb die weiße Pracht liegen und verwandelte vielerorts die Straßen in gefährliche Rutschbahnen. Der Winterdienst war im Einsatz, konnte aber natürlich nicht zeitgleich überall mit dem Streusalz vor Ort sein.

Auf die widrigen Verkehrsverhältnisse hatte sich der Fahrer eines Pkw BMW offenbar nicht genügend eingestellt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr dieser gegen 13 Uhr mit unangepasster Geschwindigkeit auf der Allee zwischen dem Kreisverkehr Friesau und Eliasbrunn in eine Rechtskurve. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte dann frontal in einen entgegenkommenden VW Golf. Nach dem Zusammenstoß kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, wo er schließlich zum Stehen kam.

Rettungsdienst versorgt drei Verletzte

Der Rettungsdienst versorgte drei Verletzte und lieferte diese ins Krankenhaus ein. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge ist der Fahrer des VW Golf schwer verletzt worden, Fahrer und ein weiterer Insasse des BMW erlitten wohl leichte Verletzungen.

Die Straße war aufgrund des Unfalls für zirka zwei Stunden komplett gesperrt. Foto: Peter Hagen

Aufgrund des Unfalls war die Allee zwischen dem Kreisverkehr und der Kreuzung Oberlemnitz/Friesau knappe zwei Stunden komplett gesperrt, bis die beiden Unfallfahrzeuge geborgen gewesen sind. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ansonsten hatte das kurze Winterintermezzo keine schlimmeren Folgen nach sich gezogen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Vereinzelt gab es kleinere Kollisionen durch rutschende Fahrzeuge. Mancherorts geriet der fließende Verkehr insbesondere an Steigungen ins Stocken.

Zwar soll es an den kommenden Tagen zunächst wieder etwas wärmer werden. Trotzdem gilt es bei der Jahreszeit daran zu denken, dass es jederzeit plötzlich glatt werden könnte.