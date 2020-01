Am späten Montagabend fing ein Schwerlasttransport auf der A9 kurz vor Münchberg Süd zu brennen an. Dienstag musste zur Räumung die Autobahn noch einmal gesperrt werden.

Schwertransport mit Brückenteil fängt Feuer: A9 am Dienstagabend für Stunden gesperrt

Am späten Montagabend fing ein Schwerlasttransport auf der A9 kurz vor Münchberg Süd zu brennen an. Der Lastwagen war mit einem Brückenteil beladen. Das Führerhaus brannte mitten auf einer Autobahnbrücke komplett aus. Nach den ersten Bergungsarbeiten verlief der Verkehr seit Dienstagvormittag in Richtung Berlin wieder störungsfrei. In Fahrtrichtung München waren am Dienstag laut frankenpost.de der Standstreifen und die rechte und mittlere Fahrspur noch gesperrt. Aufgrund der aufwändigen Bergung musste daher am Dienstagabend die A9 im Bereich zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd noch einmal voll gesperrt werden.

Feuerwehr-Leute teils zu Fuß zum Einsatzort unterwegs

Die Feuerwehr hatte bereits am Montagabend an der Einsatzstelle mit einigen Problemen zu kämpfen. Zunächst steckten die Einsatzkräfte auf der Autobahn in der Rettungsgasse fest und kamen nicht an die Einsatzstelle. So mussten die Kameraden teilweise aussteigen, und ihren Weg zu Fuß fortsetzten. Es wurde dann ein Pendelverkehr eingerichtet, um genug Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen.

Martin Schödel von der Feuerwehr berichtet: „Die Leute sind teilweise vor unseren Fahrzeugen hergelaufen und haben die Autos gebeten wegzufahren. Zum Glück ging es nicht um ein Menschenleben, sondern nur um einen Sachschaden.“ Weiter herrschte auf der Autobahnbrücke starker Wind, wodurch sich die Flammen schnell ausbreiteten. Das führte zu einer extremen Rauchentwicklung, weshalb auf die Gegenfahrbahn gesperrt werden musste, wie die Feuerwehr berichtet. Allgemein musste noch darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Löschwasser unter die Brücke läuft. Auch die darunter verlaufende Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Laut Polizei verläuft sich der Schaden auf rund 500.000 Euro.