Sechs Ehrenpreise des Kreisverbandes für beste Züchter

Die bereits 33. Gemeinschaftsausstellung für Rassekaninchen, Geflügel und Tauben fand am Wochenende in Friesau statt. Für die Schau hatten 35 Züchter aus den Vereinen des Oberlandes 273 Tiere ausgewählt. Die Preisrichter Dieter Neuerer aus Langgrün und Ron Biedermann aus Keila (Kaninchen) sowie Johannes Schilling aus Greiz und Siegwart Gißmann aus Triebes (Geflügel und Tauben) hatten mehrere Stunden gut zu tun, um nach vorgegebenen Kriterien Punkte zu vergeben.

Sammlung Helle Großsilber wurde mit 385,5 Punkten bewertet. Darüber freute sich natürlich Harald Grimm. Der Vorsitzende des Friesauer Kleintierzuchtverein erhielt einen der zwei Ehrenpreise des Kreisverbandes. Ebenso Uwe Jahn aus Wurzbach für seine Sammlung Alaska (386 Punkte. Die Preisträger bei den Zwerghühnern sind Wilfried Bartl (Altenglische Zwergkämpfer) und Ronny Müller (Zwerg Amrocks), beide aus Zoppoten. Bei den Tauben nahmen der junge Gerd Pilhofer aus Lückenmühle (Bernhardiner Schecken) und der erfahrene Harald Schulz aus Zoppoten (Thüringer Schuppe) die Ehrenpreise entgegen.

Zur Eröffnung der Schau am Sonnabend dankte Harald Grimm allen Ausstellern und Sponsoren für die finanzielle und materielle Unterstützung. Die Arbeit der 16 Vereinsmitglieder würdigte auch der Schirmherr Volker Ortwig, Bürgermeister der Stadt Saalburg/Ebersdorf. Auch Vereine und Einzelzüchter stifteten Pokale, Sachwerte und Ehrenpreise. Im kommenden Jahr wird die Schau der Friesauer erst im Dezember sein, weil Ende November in Neundorf die Kreisschau für Kaninchen statt findet.

Im Januar stellen einige Züchter mit in Plauen aus. Ausstellungen sind auch immer ein willkommener Anlass, unter Gleichgesinnten Erfahrungen auszutauschen. Das war auch wieder in Friesau der Fall. Mit dem Bewertungskatalog in der Hand schlenderten die Besucher entlang der Käfigreihen. Einen Rammler der Rasse Thüringer bot der Neundorfer Philipp Grießbach für 45 Euro an, Lena Bartl aus Zoppoten wollte für eine Altenburger Trommeltaube zehn Euro und Jana Knoll aus Schleiz für ein Huhn der Rasse Deutsche Zwerg-Wyandotten ebenfalls zehn Euro haben.