Seit 100 Jahren für die Gesundheit der Blankensteiner da

Die Blankensteiner Apotheke feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Gerhard Wenzel, Experte für die Heimatgeschichte Blankensteins, hat nun Fakten für eine Chronik zur Firmengeschichte in der heutigen Gemeinde Rosenthal am Rennsteig zusammengetragen.

„Die Geschichte der Apotheke Blankenstein ist unmittelbar verbunden mit der Gründung von Wiede’s Papierfabrik Rosenthal im Jahr 1883 und der daraus folgenden Entwicklung der Ortschaft Blankenstein mit ihrer ständig steigenden Einwohnerzahl“, erklärt Gerhard Wenzel. Um die Bevölkerung mit Medikamenten zu versorgen, eröffnete am 3. Mai 1920 in den Räumen des „Gasthofes Rennsteig“ unter der Verwaltung des Apothekers Heindl ein Geschäft als Zweigstelle der Lobensteiner Apotheke. 1926 erfolgte auf Beschluss des Landes Thüringen die Umwandlung der Zweigapotheke Blankenstein in eine Vollapotheke mit Erteilung der persönlichen Konzession an den Blankensteiner Apotheker Heindl.

Damit verbunden war die Auflage, sich eigene Räumlichkeiten für die Apotheke zu schaffen und die Räume im „Gasthof Rennsteig“ wieder freizugeben. So erfolgte der Umzug der Apotheke in das neu gebaute Haus am heutigen Standort an der Absangerstraße. „Am 1. Juli 1965, also auf den Tag genau nach 39 Jahren, erhielt Tochter Annemarie Heindl die Konzession zum Betreiben der Apotheke“, so Gerhard Wenzel. 1973 dann wurde die Apotheke Blankenstein auf Antrag der Betreiberin verstaatlicht. Annemarie Heindl wurde somit zur staatlichen Leiterin der Apotheke. Nach einigen Leiterwechsel und Umbaumaßnahmen wurde am 26. Oktober 1989, wenige Tage vor der Öffnung der Grenze, die rekonstruierte Apotheke an die Leiterin Birgit Locker übergeben.

Nach der Wende wurde die Apotheke wieder privatisiert und in „Rennsteig-Apotheke“ umbenannt. Im Jahr 1991 entschloss sich Familie Locker zum Kauf des Apothekengebäudes und begann umgehend mit dessen Sanierung. Im Jahr 1995 erfolgte durch Familie Locker eine komplexe Modernisierung der gesamten Apotheke. Am 1. Januar 2019, zeitgleich mit der Gründung der „Gemeinde Rosenthal am Rennsteig“, wurde das Geschäft in „Rennsteig-Apotheke Blankenstein“ umbenannt.