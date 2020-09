Sirene in Schönbrunn wird repariert

In Schönbrunn soll die Sirene repariert werden. Dies beschloss der Haupt- und Finanzausschuss von Saalburg-Ebersdorf.

„Die Sirene ist für die Alarmierung der Feuerwehr in Schönbrunn wichtig“, erklärte Bürgermeister Volker Ortwig (FDP) die Notwendigkeit. Die Piepser seien keine Alternative.

Schon seit 2013 ist die Sirene in Schönbrunn defekt. Von der Feuerwehr in Ebersdorf ausrangierte Funkmeldeempfänger seien daraufhin an die Einsatzkräfte der Schönbrunner Wehr übergeben worden. Doch Stadtratsmitglied Peter Koska (CDU), der selbst als Feuerwehrmann tätig ist, hatte schon im vorigen Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass bei Alarmierungen und Funktionsproben etwa die Hälfte dieser Geräte kein Signal empfangen hatten. Aus diesem Grund war es beispielsweise beim Großbrand am Heinrichstein im vorigen Jahr erforderlich gewesen, die benötigten Einsatzkräfte persönlich durch einzelne Anrufe auf dem Handy zu alarmieren.

Die Sirene zu reparieren, statt Funkmeldeempfänger anzuschaffen sei so als Wunsch von der Feuerwehr Schönbrunn geäußert worden, informierte Ortwig. Zudem sei vom Landratsamt bereits angemahnt worden, den derzeitigen Zustand beizeiten zu ändern. Die Ausschussmitglieder erteilten ihre Zustimmung zur Reparatur.