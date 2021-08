Sommerfest mit Vernissage in Wurzbach

Wurzbach. Das Kunsthaus Müller zeigt ab Sonntag Lithographien und Skulpturen des sächsischen Künstlers Tilmann Röhner. Zur Eröffnung ist ein Picknick auf dem Markt geplant.

Mit dem diesjährigen Sommerfest eröffnet das Kunsthaus Müller in Wurzbach diesen Sonntag um 14 Uhr eine Ausstellung des sächsischen Künstlers Tilmann Röhner. Unter dem Titel „Gedankenwelten“ zeigt der gebürtige Glauchauer Lithographien und Skulpturen. Röhner besitzt laut eigener Homepage einen unermüdlichen Drang, etwas zu schaffen, sich auszudrücken, sich in Kunst zu verwirklichen. Während seine Bilder oft figurativ seien, entferne sich der Künstler bei seinen Skulpturen und Plastiken stärker von der Realität – hin zum Abstrakteren. In seinen Arbeiten greift er Anregungen aus der Klassischen Moderne auf, vom Kubismus bis zum Expressionismus. Im Vordergrund steht jedoch stets die Suche nach der geeigneten Form.

Tilmann Röhner lebt und arbeitet in einem Dorf nahe seiner Geburtsstadt Glauchau. Seit früher Kindheit beschäftigt er sich mit Kunst. Nach der Malerlehre folgte die Ausbildung zum Spezialhandwerker für Denkmalpflege, inklusive Meisterprüfung. Neben zahlreichen Ausstellungen nahm er an Symposien und Pleinairs teil. Seine Skulpturen findet man laut Galeristin Bärbel Müller im öffentlichen Raum „von der Ostsee bis zum Erzgebirge“. Und auch in Privatsammlungen ist der Sachse vertreten. In Wurzbach zeigt Tilmann Röhner 15 Steinlithographien, die er zum Teil überzeichnet hat, sowie Stahlskulpturen unterschiedlicher Thematik: Musiker, Wächter sowie Pferde.

Bei gutem Wetter findet das Sommerfest auf dem Markt statt. Es wird um eigene Picknickverpflegung gebeten.