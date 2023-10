In Nordhalben, das Pößneck darstellen sollte, fand ein Großteil der Dreharbeiten für den "Ballon"-Film statt.

Sonnabend "Ballon"-Aufführung im "Kino am Park" in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein Anschließend soll es eine Diskussionsrunde geben mit Mitgliedern des Grenzerstammtischs, moderiert von Peter Oppel.

Der zu großen Teilen in der Oberland-Region gedrehte Spielfilm „Ballon“ wird an diesem Sonnabend bei einer Sonderveranstaltung im Bad Lobensteiner „Kino am Park“ aufgeführt. Zudem ist eine Diskussionsrunde vorgesehen.

Kinostart vor fünf Jahren

Vor fünf Jahren hatte Michael „Bully“ Herbigs Verfilmung der authentischen Ereignisse um die Ballonflucht der Pößnecker Familien Wetzel und Strelzyk Kino-Premiere. Ihnen war in einem zweiten Anlauf 1979 die waghalsige Flucht aus der DDR gelungen. Jetzt soll nochmals mit der Sondervorführung daran erinnert werden, dass die Themen Flucht und Vertreibung nach wie vor tagesaktuell sind. Daher ist nach der Filmaufführung, die um 15 Uhr beginnt, eine Diskussionsrunde vorgesehen, moderiert von Peter Oppel. Der langjährige Bürgermeister von Bad Lobenstein war im Herbst 1989 einer der aktiven Mitstreiter bei der friedlichen Revolution gewesen. Als Gäste dabei sein werden Mitglieder des Grenzerstammtisches wie Otto Oeder und Günther Heinze. Sie gehören zu den Organisatoren regelmäßiger Treffen von ehemaligen Polizisten und Soldaten, die während der Zeit des Eisernen Vorhangs auf thüringischer oder oberfränkischer Seite ihren Grenzdienst versehen hatten.