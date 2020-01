Sorge um das Wasserkraftmuseum in Ziegenrück

Es gibt große Sorgen um die Zukunft des Museums für Wasserkraftnutzung in Ziegenrück. Die traditionelle Megablitz-Veranstaltung zum Jahresende fand überraschenderweise nicht statt. Vielmehr hängt ein Schild am Eingang: „Das Museum bleibt bis auf Weiteres geschlossen“.

Bürgermeister nicht über Schließung informiert

Spaziergängern aus Ziegenrück läuft geradezu ein kalter Schauer über den Rücken beim Anblick des verschlossenen Tores. Schließlich machen schon seit geraumer Zeit Gerüchte die Runde, wonach die Existenz dieser Einrichtung in der Fernmühle vakant sein könnte. Doch zuverlässige Informationen sind in der Zeit des Jahreswechsels nicht zu bekommen. Museumsleiter Andreas Schmidt befindet sich im Krankenstand und verweist an die Vattenfall-Pressestelle, um Auskünfte in Bezug auf das Museum zu erhalten. Dort aber sind offenbar „Brückentage“ – keine Seltenheit um diese Jahreszeit.

Ein Relief-Modell macht mit den fünf Talsperren der Saale-Kaskade vertraut. Foto: Peter Hagen / OTZ

Überrascht von der derzeitigen Museumsschließung ist Ziegenrücks Bürgermeister Horst Maschke (parteilos). „Davon weiß ich noch gar nichts“, war seine erste Reaktion, die er mit der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zu den Öffnungszeiten verband. Schließlich gehört dieses Museum zu den wichtigsten Attraktionen des um Urlauber und Ausflügler buhlenden Städtchens. OTZ-Recherchen ergaben, dass eine bisherige Mitarbeiterin zum Jahresende in den Ruhestand gegangen ist.

Vattenfall ist der Eigentümer

So weit bekannt, will Vattenfall als Eigentümer das in der Region weithin einzigartige Museum in eigener Regie weiterhin betreiben. Nur ist bislang nichts dazu bekannt, auf welcher konzeptionellen Grundlage. Laut Insiderinformationen sollte wohl ursprünglich im vergangenen Oktober ein Konzept für den Weiterbetrieb vorgestellt werden. Doch es blieb offenbar lediglich bei der Ankündigung.

Die Fernmühle war zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum ersten Laufwasser-Kraftwerk an der oberen Saale umgebaut worden. Das Kraftwerk steht heute unter Denkmalschutz und bietet den Besuchern der musealen Einrichtung spannende Einblicke in die Stromerzeugung aus Wasserkraft. Zu den besonderen Ausstellungsstücken gehört ein 26 Quadratmeter großes Reliefmodell, das anschaulich die 80 Kilometer lange Saale-Kaskade mit ihren fünf Talsperren von Bleiloch bis Eichicht darstellt. Zudem erinnern Ausstellungsstücke an die Zeit der Flößerei und an die Vorgeschichte, wie es zum Bau der Staumauern in den 1930er und 1940er Jahren gekommen war.

Sonderausstellung mehrfach verlängert

Eine physikalische Darbietung der Extraklasse sind die Hochspannungsvorführungen, die es in den vergangenen Jahren sogar mit von Blitzen erzeugter Musik gegeben hat, optisch bereichert mit Laserpräsentationen. „Weiterhin gibt es Ausstellungen zur Stadtgeschichte, zur Geologie der oberen Saale und zur historischen Tauchertechnik“, informiert der Verein zur Erforschung der Wasserkraftnutzung an der oberen Saale und verweist auch auf die Sammlung von Turbinen und Wasserrädern sowie eine Wasserradmodellanlage im Freigelände.

Als einmalig in Deutschland galten die in der Fernmühle zu erlebenden musikalischen Blitze, erzeugt mit einem Tesla-Transformator. Foto: Peter Hagen / OTZ

Nicht zu vergessen sind die vielen Sonderausstellungen, mit denen selbst Stammgäste des Museums immer einen Grund mehr gefunden hatten, in die Fernmühle zu kommen. Zuletzt war es die Sonderschau „Die Eisenbahn zwischen Triptis, Ziegenrück, Lobenstein und Marxgrün“ von Steffen Höbelt gewesen, die umfassend über die Geschichte der Thüringer Oberlandbahn informierte und aufgrund des regen Besucherinteresses deutlich länger gezeigt worden ist, als es ursprünglich vorgesehen war. Auch Steffen Höbelt verdeutlichte gegenüber OTZ, dass das Schild am Eingang nicht nur vielen Einwohnern Sorgen um „ihr“ Wasserkraftmuseum bereite.

Üblicherweise hätte das Museum derzeit bis April täglich, außer montags, von 10 bis 16 Uhr, an den Wochenenden von 13 bis 16 Uhr, geöffnet. Wann das tatsächlich wieder der Fall ist, wird Vattenfall hoffentlich recht bald mitteilen.