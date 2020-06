Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Später Start in die Saison

Nach einer langen Wartezeit öffnet nun in den kommenden Tagen das Heimatmuseum Harra wieder seine Türen. Derzeit sind die Mitglieder des Museumsvereins damit beschäftigt, die neue Ausstellung aufzubauen, die den Titel „Intarsien – Eine vergessene und seltene Handwerkskunst“ trägt.

Die Mitglieder des Museumsvereins waren aber in der durch das Covid-19-Virus bedingten Zwangspause nicht untätig. Der Frühjahrsputz wurde ausgedehnt und der Dielenboden neu versiegelt. „Der glänzt jetzt fast wie ein Spiegel“, so Hannelore Wirth. Die Intarsien ruhen schon einige Zeit im Heimatmuseum, denn die Eröffnung war nach der Winterpause für Ostersonntag geplant. Die Vorschriften und Verbote haben diesen Saisonstart aber verhindert. Am Sonntag, 21. Juni, ist nun die Öffnung des Heimatmuseums von 14 bis 16 Uhr geplant. Eine große Vernissage findet aber nicht statt. „Schließlich ist unsere Besucherzahl beschränkt“, erklärt Vereinsvorsitzender Helmut Wirth.

Gezeigt werden zahlreiche Intarsien des Tischlermeisters Siegfried Hoffmanns. Dieser wurde 1933 in Tanna geboren und arbeitete als Lehrausbilder vor der Wende in Klettigshammer. Intarsien sind Kunstwerke, bei denen verschieden Holzarten – mal dunkel, mal hell – ineinander gelegt werden, um ein Bild zu erzeugen. Blumen, Tiere und vieles mehr hat Sigfried Hoffmann so gestaltet. Die Intarsien stehen alle zum Verkauf. Einige Bilder sind als Duplikate im Heimatmuseum vorrätig. Andere können bestellt werden. Zudem soll nun auch das Schaufenster des Museums direkt an der Ortsdurchfahrt neu gestaltet werden. Präsentiert werden Arbeiten von Grundschülern aus Harra, die sich mit den Sehenswürdigkeiten und der Geschichte ihrer Heimat auseinandergesetzt haben.

Das Heimatmuseum hat sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Besucher können sich auch bei Helmut Wirth unter 036642/22318 oder Claus Walkowiak unter 0176/78411967 anmelden.