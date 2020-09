Spannende Zeit am Stausee

In Saalburg-Ebersdorf stehen spannende Zeiten bevor. Schon die nächste Stadtratssitzung am 14. September dürfte auf ein großes öffentliches Interesse der Einwohner stoßen. Denn dort werden die Stadtratsmitglieder feststellen müssen, dass das Bürgerbegehren zustande gekommen ist, mit dem ein Beschluss vom April dieses Jahres kassiert werden könnte. Dieser Beschluss hatte zum Ziel, dass mit der nächsten Wahl im kommenden Jahr in Saalburg-Ebersdorf nur noch ein ehrenamtlicher Bürgermeister tätig sein soll.

Erstaunlich ist, wie viel Energie in die Begründung zur Abschaffung des hauptamtlichen Bürgermeisters gesteckt wird. Bei 1777 Euro Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Posten plus der Verpflichtung, einen entsprechend ausgebildeten Gemeindebeamten zwingend in der Verwaltung zu beschäftigen, sinkt der Spareffekt so schnell wie derzeit der Pegel im Stausee.

Schaut man sich das gesamte Dilemma in den Kommunen mit den rückläufigen Einwohnerzahlen an, drängt sich schon eher die Frage auf, warum es für Saalburg-Ebersdorf tatsächlich keine Alternative sein soll, mit Tanna, Remptendorf oder Bad Lobenstein ein neues solides Gemeindekonstrukt zu schaffen. So abwegig war die Idee für eine Gemeindegebietsreform wohl doch nicht – oder?