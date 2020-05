Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung um eine Woche verschoben

Die Ortsdurchfahrt Oßla wird nun später als geplant saniert und damit voll gesperrt. Eigentlich sollten die Baumaßnahmen an der Landesstraße schon am Montag, 18. Mai, beginnen. Nun wurde laut dem Landratsamt Saale-Orla der Termin kurzfristig auf übernächsten Montag, 25. Mai, verschoben. Bis dahin heißt es erstmal in Oßla: Freie Fahrt.

Wie das Unternehmen Kombus am Mittwoch mitteilte, befahren die Busse trotz der Terminänderung schon ab kommendem Montag, 18. Mai, die Umleitungsstrecke über Heberndorf mit Bedienung der Haltestelle im Ort. Auf den KomBus- Linien 610, 612, 640 und 555 treten Umleitungsfahrpläne in Kraft, heißt es in der Pressemitteilung. Oßla wird mit Stichfahrten ab Wurzbach angefahren. Die Haltestelle in der Ortschaft entfällt, eine Ersatzhaltestelle wird am Ortseingang eingerichtet.

In Röttersdorf können die Haltestellen Gasthaus und Schülerhaltestelle nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich in der Heberndorfer Straße. Zusätzlich wird vom 20. Juli bis 28. August die Ortsverbindungsstraße von Wurzbach, Kreuzung nach Grumbach bis zum Ortseingang Oßla voll gesperrt. In diesem Zeitraum steuern keine Busse Oßla an.

Laut Landratsamt wird ab Beginn der Baumaßnahmen in Oßla eine Umleitung über Wurzbach, die B90 über Klettigshammer und Neumühle, dann über die L1097 nach Lehesten eingerichtet.