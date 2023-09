Spiel und Spaß für die Kleinen von Hirschberg

Hirschberg. Stadtrat und Stadtverwaltung Hirschberg laden gemeinsam mit Vereinen zum Kinderfest ein.

Die Stadt Hirschberg, der Stadtrat und Vereine arbeiten zusammen, um das zweite Kinderfest seiner Art am Kulturhaus zu realisieren. Dieses steigt vor dem eigentlichen Weltkindertag (am 20. September) am Dienstag, 19. September, ab 17 Uhr vor dem Kulturhaus.

Federführung für die Aktion sind Benjamin Lill und Doreen Bechert vom Hirschberger Stadtrat sowie Ronald Schricker von der Stadtverwaltung. Gemeinsam haben sie einiges auf die Beine gestellt, um den Vortag zum Weltkindertag zu etwas Besonderem zu machen.

Auch viele Vereine haben ihre Mithilfe zum Kinderfest in Hirschberg zugesagt. So stellt der dortige Verleih eine Hüpfburg zur Verfügung. Der Hirschberger Faschingsclub beteiligt sich auch aktiv am Kinderfest. Die Mitglieder bieten ein Rahmenprogramm sowie Kinderschminken und eine Kinderdisco an.

Kulturhaus als Schlechtwetteralternative

Der Eintritt zum Kinderfest ist kostenlos. „Und wir haben den Vorteil, dass wir bei schlechtem Wetter einfach in das Kulturhaus ausweichen können“, so Doreen Bechert. „Dort ist genügend Platz für die Gäste und die Attraktionen“, erklärt die Stadträtin. Der Eintritt ist so oder so kostenlos. „Wir haben das Kinderfest im vergangenen Jahr ins Leben gerufen“, berichtet Dorren Bechert. Im Jahr 2019 wurde der Weltkindertag in Thüringen zu einem gesetzlichen Feiertag. „Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir aber erst im vergangenen Jahr zum ersten Mal das Kinderfest in Hirschberg feiern“, so Bechert.

Der Höhepunkt des Kinderfest ist gegen 19.30 Uhr. Dann wird es einen Lampionumzug mit musikalischer Begleitung der Schalmeienkapelle Hirschberg geben. Und für die Sicherheit sorgt die freiwillige Feuerwehr.