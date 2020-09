Sprayer in Remptendorf unterwegs

In der Gemeinde Remptendorf haben ein oder mehrere Sprayer ein bestimmtes Graffito an verschiedenen Orten hinterlassen.

Unbekannte haben in der Gemeinde Remptendorf Anzeigentafeln und mehr mit Graffiti beschmiert. Auch an einem Wartehäuschen an der Bushaltestelle in Liebschütz fand sich nach dem vergangenen Wochenende eine Zeichnung, die anscheinend mit schwarzer Sprühfarbe angebracht wurde. „Das ist besonders ärgerlich“, erklärt Heike Kalinke vom Remptendorfer Ordnungsamt. „Denn im vergangenen Jahr ist das Bushaltehäuschen erst frisch gestrichen worden.“