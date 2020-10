Die Zustände am Schleizer Krankenhaus und die ungeklärte Zukunft dieser Einrichtung lassen Ursula Preiß nicht zur Ruhe kommen.

Die 75-jährige Stadträtin aus Bad Lobenstein (AUF) nimmt nicht nur den für sie beschwerlichen Weg in die Kreisstadt auf sich, um an den verschiedensten Demonstrationen zum Erhalt des Krankenhauses teilzunehmen. Sie bestand auch auf ein persönliches Gespräch mit dem Verwaltungsdirektor Markus Bunzel und erhielt schließlich tatsächlich einen Termin. Man habe sich höflich miteinander unterhalten, schätzt Preiß dazu ein. Doch viele ihrer insgesamt 45 Fragen seien unbeantwortet geblieben.

Saale-Orla-Landrat außen vor

Speziell alle Fragen, die mit der Einbindung von Landrat Thomas Fügmann (CDU) bei Entscheidungen zum Krankenhaus zu tun hatten, seien offen geblieben. „Weil der Landrat bei keiner der Entscheidungen gefragt werden musste oder einzubeziehen war, ist mir erklärt worden“, sagt Ursula Preiß. Deshalb sei auch unklar geblieben, wann Fügmann überhaupt das erste Mal informiert worden ist, in welchen Schwierigkeiten das Krankenhaus steckt. „Der Landrat des Saale-Orla-Kreises hat bei den Entscheidungen nichts zu sagen, heißt es.“ Allerdings verweist die Stadträtin auf den Vertrag bei der Veräußerung des Krankenhauses, wonach der Landrat in Kenntnis zu setzen sei, wenn es gravierende Änderungen am Standort Schleiz gibt. „Ich finde es schlimm, wenn man sich daran nicht hält.“

Gewerkschaft werde ignoriert

Mit Verärgerung habe die Stadträtin vernehmen müssen, dass die gynäkologische Abteilung auf jeden Fall geschlossen bleibe. „Dabei war ich auch Zeugin, als im Kreistag darüber informiert worden ist, dass es eine interessierte Ärztin für die gynäkologische Abteilung gebe“, kann Preiß eine Begründung zur Schließung mangels Fachpersonal nicht nachvollziehen. Als besonders schlimm empfinde sie den Umgang mit dem noch vorhandenen Personal im Schleizer Krankenhaus. „Wenn Arbeitnehmer in das neu zu bildende Konzept wechseln, sollen bisher erworbene Ansprüche eingefroren werden“, habe sie erfahren. Mit der Gewerkschaft werde nicht verhandelt, es gelte Haustarif. „Weil in Schleiz in der Vergangenheit unter Tarif entlohnt wurde, kam das wirtschaftliche Plus zustande, während durch die Tarifzahlungen in Greiz das Minus entstanden sei, wurde mir gesagt“, so Preiß.

Konzept längst nicht genehmigt

Was die Seniorin aber insbesondere auf die Palme bringt, sind die Äußerungen der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg, die vor einigen Wochen verkündet hatte, dass das im Gesundheitsministerium vorgelegte Konzept genehmigt worden sei. „Dieses Konzept ist bis heute nicht genehmigt“, empört sich die Stadträtin. „Frau Schweinsburg hatte auf der Pressekonferenz die Unwahrheit gesagt, bisher ist das vorgelegte Konzept nicht schlüssig.“

Personal völlig verunsichert

„Auf dem Flur traf ich einige Schwestern, die ich aus meiner Zeit als Patientin dort kannte, und kam mit ihnen ins Gespräch. Mein Eindruck war, dass alle Angst haben“, schätzt Preiß ein. Mit Tränen in den Augen sei ihr berichtet worden, dass niemand mit dem Personal rede, wie es weitergehen könnte. „Diese Menschen hängen an dem Krankenhaus und halten es am Laufen zum Nutzen für uns alle. Dafür meinen Dank und Respekt für ihr Durchhalten!“ Sie werde weiterhin für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses einstehen, zeigt sich Preiß kämpferisch.