Stadtratssitzung in Bad Lobenstein abgesagt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtratssitzung in Bad Lobenstein abgesagt

Die für Dienstagabend in Bad Lobenstein vorgesehene Stadtratssitzung ist nun doch komplett abgesagt worden. Am Morgen teilte der stellvertretende Bürgermeister Klaus Möller (Linke) mit, dass in gemeinsamer Absprache des Stadtratsvorsitzenden Frank Weidermann (AUF), des Kämmerers Sandro Weigel sowie des Hauptamtsleiters René Blitz die Entscheidung getroffen worden ist, diese Sitzung nicht durchzuführen.

Auf die aktuelle Lage war zunächst insofern reagiert worden, dass die Sitzung in den großen Saale des Kulturhauses verlegt werden sollte, um größere Sitzabstände zwischen den Sitzungsteilnehmern zu ermöglichen. Zudem war die Tagesordnung auf die wichtigsten Punkt zusammengestrichen worden. Dabei ging es insbesondere um den Haushalt 2020 für die Stadt sowie die mittelfristige Finanzplanung, die Freigabe der Betriebskostenzuschüsse für die Ardesia-Therme sowie um den Verkauf von Grundstücken an interessierte Bauherren. Weil inzwischen die Leitlinien der Bundesregierung zum einheitlichen Vorgehen bei der weiteren Beschränkung sozialer Kontakte im öffentlichen Bereich konkretisiert worden sind und im Freistaat Thüringen ein Erlass erging, um Kontakte in öffentlichen Bereichen auf das unvermeidbare Maß zu begrenzen, wird nun die Stadtratssitzung nicht stattfinden.

Stadtrat und Verwaltung um Lösungen bemüht

Gleichwohl bemühen sich die Mitglieder des Stadtrates sowie die Stadtverwaltung, drängende Entscheidungen auf den Weg zu bringen. „Gerade bei den Grundstücksverkäufen gibt es Interessenten, die im April schon Notartermine anstehen haben“, nannte Klaus Möller ein Beispiel. Weil dieses Thema im nichtöffentlichen Sitzungsteil behandelt worden wäre werde nunmehr geprüft, ob per „Umlaufbeschluss“ die Zustimmung der Stadtratsmitglieder eingeholt werden kann. Bei Umlaufbeschlüssen ist keine Einberufung einer Stadtratsversammlung erforderlich. Der Betriebskostenzuschuss für die Kurgesellschaft solle freigegeben und andere Maßnahmen durch Eilentscheidungen des Bürgermeisters vorangebracht werden.

Harsche Kritik am Bürgermeister

Auf völliges Unverständnis stieß unterdessen in der Öffentlichkeit das Verhalten von Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos), der trotz aller Warnungen in der vorigen Woche gemeinsam mit seinem Ordnungsdienstleiter einen viertägigen Skiausflug nach Österreich unternahm und nach seiner Rückkehr dazu aufgefordert worden war, sich für zwei Wochen in freiwillige Quarantäne zu begeben. Hier gibt es harsche Kritik und von vielen Bürgern den Hinweis, dass man gerade als Politiker eine Vorbildrolle geben sollte.