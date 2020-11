Am Mittwochabend gab es einen Feuerwehreinsatz in Ebersdorf. (Symbolfoto)

Starker Rauch führt zu Feuerwehreinsatz in Ebersdorf

Zu einem Kellerbrand wurden am Mittwochabend die Feuerwehren nach Ebersdorf in den Pohliggrund gerufen. Vor Ort zeigte sich eine starke Rauchentwicklung in einem Heizungsraum.