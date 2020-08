Statt nach Jena fuhr der Bus nach Vienna

Bad Lobenstein. Ein Mann aus Afghanistan, heute in Schleiz zuhause, gerät durch ein sprachliches Missverständnis mit dem Aufenthaltsgesetz in Konflikt.

Er wollte nach „Jena“ und landete aber beinahe in „Vienna“, also im österreichischen Wien. Schließlich führte die Odyssee mit dem Fernbus in die Hände der deutschen Justiz, wo sich nun der 35-jährige, in Afghanistan geborene Mann wegen unerlaubter Einreise in die Bundesrepublik Deutschland zu verantworten hatte.