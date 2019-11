Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stochern im Nebel

„Wie konnte das passieren?“ – Eine Frage, die in dieser Woche mehrmals auftauchte. Da war der Verkehrsunfall am Kreisverkehr der Ortsumgehung Friesau. Schon kurz nach dessen Bau ist die begrünte „Insel“ immer wieder mal übersehen und daher überfahren worden. Nun passierte es erneut. Bei dichtem Nebel, der kaum Sichtweiten über 50 Meter zuließ. Wo man als Autofahrer also normalerweise mit kaum mehr als 50 km/h unterwegs sein sollte.

Dann der schlimme Unfall am Dienstagabend auf der B 90 bei Bad Lobenstein. Es war der dritte Verkehrstote in der Region binnen zwei Monaten zu beklagen. Noch ist die Ursache völlig unklar und jede Vermutung ein Stochern im Nebel. Aber dieses Unglück hat eine heftige Debatte darüber entfacht, was sich täglich auf dem Abschnitt zwischen Bad Lobenstein und Frössen abspielt. Weil es dort kaum Möglichkeiten gibt, gefahrlos zu überholen, hat wohl schon jeder, der regelmäßig diese Strecke befährt, seine persönlichen Erfahrungen mit riskanten Fahrmanövern anderer – oder von sich selbst – gemacht.

Mancher fährt, als gehe es um Leben und Tod. Was dann dummerweise auch tatsächlich so ist. Dabei erweist sich allein schon aufgrund des erheblichen Lkw-Verkehrs Gelassenheit als der beste Begleiter. Wer auf dem 13-Kilometer-Abschnitt zwischen Bad Lobenstein und Autobahn mit durchschnittlich 80 km/h unterwegs ist, benötigt knapp zehn Minuten. Belässt man es bei durchschnittlich 60 km/h, sind es drei Minuten mehr. Also 180 Sekunden, die niemals so entscheidend sein können, um das eigene oder das Leben anderer aufs Spiel zu setzen.

Nicht weniger merkwürdig sind die Diskussionen zu der neu geschaffenen Insel am Ortseingang Gräfenwarth aus Richtung Saalburg. Dort wird ab nächstem Jahr mit der verstärkten Überquerung der Straße durch Fußgänger und Radfahrer zu rechnen sein. Daher soll erzwungen werden, was Verkehrszeichen allein nicht mehr schaffen. Nämlich, dass nicht mit mehr als 50 km/h durch den Ort gefahren wird. Eine Baumaßnahme, die sich übrigens Pöritzscher seit Jahren wünschen. Jetzt donnerte jemand drüber und hinterließ ein Ölbad. Hätte dort eine Fußgängergruppe gestanden, wäre es ein Blutbad geworden.