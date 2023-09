Straßensperrung: Autofahrer verunglückt zwischen Liebschütz und Drognitz

Liebschütz Ein 71-jähriger Mann kommt von der Fahrbahn ab. Er muss verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bereits am vergangenen Freitag kam es zwischen Liebschütz und Drognitz zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Straße für längere Zeit komplett gesperrt werden musste. Erst heute informiert die Polizei darüber.

Demnach passierte der Unfall am Freitag gegen 13 Uhr. Wie es im Polizeibericht heißt, sei der 71-jährige Fahrer eines Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer und wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Straße war daher für zirka zwei Stunden im Unfallbereich gesperrt gewesen.