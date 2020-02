Strategien gegen das Insektensterben in Ruppersdorf beraten

Der Imkerverein Wurzbach und Umgebung Frankenwald e. V. hat seinen schon häufiger durchgeführten Workshop „Tag der Landwirtschaft“ erweitert und diesmal unter den Titel „Insektenschutz geht uns alle an – Welchen Beitrag können wir als Imker, Landwirte und Kommune dazu leisten?“ gestellt.

Mehr als 70 Personen, vor allem Imker und Vertreter der Landwirtschaft, auch vom Landwirtschaftsministerium und dem Thüringer Imkerverband, waren der Einladung in das Gasthaus „Birkenhof“ nach Ruppersdorf gefolgt. Die Vereinsmitglieder, mit dieser Resonanz an sich zufrieden, verschwiegen nicht, dass man sich mehr Vertreter der Städte und Gemeinden gewünscht hätte. Einer der wenigen Anwesenden aus den Reihen der Kommunalpolitik war Allam Hannah (CDU), Mitglied des Stadtrates von Saalburg-Ebersdorf und derzeit als Bürgermeister für den erkrankten Volker Ortwig (FDP) tätig.

Günter Vorsatz, 1. Vorsitzender des Imkervereins Wurzbach und Umgebung e. V., beim Imkertag in Ruppersdorf. Foto: Sandra Smailes

Langfristige Maßnahmen zum Insektensterben gefordert

„Es wird immer leiser um uns. Die Zahl der Insekten nimmt ab. Wir Imker sehen es als unsere Aufgabe, stetig dagegen anzukämpfen“, sagte Vereinsvorsitzender Günter Vorsatz. Zusammen mit der Honigkönigin Juliane Oelschlegel eröffnete er den Fachtag. Allen sei bewusst, dass es wenige Maßnahmen gibt, die sofort wirken. Aber langfristig gebe es Möglichkeiten, das Insektensterben zu stoppen und sogar für eine Vermehrung zu sorgen, hieß es. Dafür sei eine gute Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft ein wichtiger Aspekt. Aus diesem Grund war der erste Vortrag diesem Thema gewidmet. „Dass wir speziell die Landwirtschaft ansprechen soll nicht heißen, dass wir nur diese beim Blick auf den Insektenschutz in der Pflicht sehen. Aber die Landwirtschaft ist ein wichtiger Partner. Schließlich haben die Bienen durch ihre Bestäubungsleistung einen großen Anteil am Ertrag“, sagte Ullrich Hofer, Obmann für die Verbindung zwischen Imkern und Landwirtschaft.

„Seit sechs Jahren legen wir in unseren Feldern Blühstreifen an und wir informieren, wenn wir Pflanzenschutzmittel ausbringen. An diesen Tagen lässt der Imker seine Bienen nicht ausfliegen“, berichtete André Telle, geschäftsführender Vorstand der Agrar eG Heberndorf. Das klappt allerdings nicht überall so gut. Deshalb kam erneut der Appell, Absprachen untereinander zu treffen, Blühstreifen auf den Feldern zu säen und die so genannten Eh-da-Flächen bewusst mit insektenfreundlichen Pflanzen zu versehen. Unter Eh-da-Flächen verstehen die Landwirte jene Flächen, die ökologisch aufgewertet werden können, ohne diese aus der produktiven Nutzung nehmen zu müssen.

Ullrich Hofer, Obmann für die Verbindung der Imker zur Landwirtschaft, während seines Vortrages. Foto: Sandra Smailes

Jedes verbaute Stück Land, nimmt Insekten den Lebensraum

Straßenränder nicht komplett zu mähen, sondern einen Streifen zum angrenzenden Feld oder Wald stehen zu lassen, wurde als Beispiel für eine insektenfreundliche Nutzung der Flächen an die Adresse der Kommunen genannt. Ullrich Hofer rief dazu auf, gemeinsam dafür zu kämpfen, dass die EU-Mittel zukünftig besser verteilt werden. Es sollte mehr Geld in die Regionen fließen, die umweltfreundliche Projekte umsetzen und für den Tier- und Pflanzenschutz mit aktivem Handeln, auch im Kleinen und ganz Kleinen, eintreten. Rege Diskussionen ergaben sich zu den Fachvorträgen, die den Themen Bienenwanderung und EU-Vorgaben gewidmet waren.

Gerhard Rohm, langjähriges Mitglied im Imkereiverein, lobte die qualitative Weiterentwicklung der Fachtage. „Wir finden immer mehr Gehör und können uns damit an die Politik wenden. Eine wichtige Forderung ist es, die Vermarktung des heimischen Honigs zu unterstützen. Das geht mit einfachen Vertriebswegen und weniger Billigprodukten in den Supermärkten. Der wirtschaftliche Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden. Wenn der Honigverkauf für die Imker zum Minusgeschäft wird, geht die Imkerei zurück und wer kümmert sich dann intensiv um den Insektenschutz?“, sagte er. Als weiteren Appell an die Politik richtete er die Bitte, Neubauten von großen Industriehallen und ähnlichen Gebäuden nicht so ohne weiteres zuzustimmen. Denn jedes verbaute Stück Land nehme den Insekten Lebensraum.

www.bienenfreunde-wurzbach.de