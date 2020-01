Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit um Parkplatz in Schleiz wird ein Fall für die Justiz

Ein Parkplatz und zwei Autos – das kann zum handfesten Streit ausarten, wie im März vorigen Jahres in Schleiz am Landratsamt geschehen. Am Mittwoch sahen sich beide Parteien, die den Parkplatz für sich in Anspruch nehmen wollten, am Amtsgericht in Bad Lobenstein wieder.

Zu eng zum Aussteigen Angeklagt ist ein 41-jähriger Mann, selbstständiger Gastronom in Pößneck, der mit der ganzen Familie im Auto in die Kreisstadt gekommen war. Dort sei man zunächst auf den Parkplatz gefahren, doch sei es dann zu eng zum Aussteigen gewesen. „Daher habe ich zu meiner Frau gesagt, sie soll noch einmal zurückfahren und erst alle aussteigen lassen“, schildert der Mann dem Gericht. In dieser Zeit kam nun ein anderes Auto aus Jena und wollte ebenfalls auf diesen Parkplatz einbiegen. Es war der Beginn einer leidenschaftlichen Auseinandersetzung, zu der am Ende die Polizei hinzugerufen worden ist. Verkehrsunsicheres Auto verkauft: Händler in Bad Lobenstein vor Gericht Jugendgerichtshilfe lässt Gericht in Bad Lobenstein warten Beleidigung, Bedrohung und falsche Verdächtigung lauten die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft. Denn der Mann soll böse Schimpfworte geäußert und sogar Morddrohungen ausgestoßen haben. Zudem behauptete er, von dem anderen Auto angefahren worden zu sein, was ein Ermittlungsverfahren gegen dessen Fahrer nach sich gezogen hatte. Das ist übrigens längst eingestellt. Ärztliche Bescheinigung für Prellung Detaillierte Aufklärung darüber, wer wem welche Schimpfwörter an den Kopf geworfen hat, ist bei der Hauptverhandlung nicht zu erwarten. Zumindest räumt der Angeklagte eine nicht druckreife Aussage seinerseits ein. Ungeklärt bleibt auch, ob der Angeklagte tatsächlich mit dem Auto angefahren worden ist. Der als Zeuge gehörte Autofahrer aus Jena bestreitet das vehement. Der Angeklagte kann zumindest ein ärztliches Attest vorlegen, das am Tattag erstellt worden ist und eine Prellung am rechten Knie diagnostiziert. Allerdings war kein Arzt direkt am Tatort gewesen. Verteidigung und Staatsanwaltschaft brauchen nicht lange, um eine Absprache zu treffen, das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen. Dem folgt das Gericht und beschließt die vorläufige Einstellung, die dann endgültig ist, wenn der Angeklagte bis Ende März einen Geldbetrag von 500 Euro an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena überweist.