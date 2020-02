Der Strohwickel und seine Kumpane sind an Aschermittwoch wieder in Ruppersdorf unterwegs.

Strohwickel bald wieder in Ruppersdorf unterwegs

Traditionell wird an Aschermittwoch in Ruppersdorf der Winter ausgetrieben. Verkörpert wird er dabei durch den Strohwickel. Am Mittwoch, 26. Februar, wird symbolisch eine Strohpuppe um 18 Uhr an der Grundschule verbrannt. Für Essen und Getränke ist dabei gesorgt.

Davor steht aber tagsüber die Ofenkontrolle im Dorf an. Dafür marschiert eine Truppe junger Menschen verkleidet durch das Dorf: ein Schornsteinfeger, zwei Polizisten, ein Feuerwehrmann, Oma sowie Opa und natürlich der Hemmelecker, der den Frühling symbolisiert, sowie der Strohwickel.

Jede Figur hat dabei ihre eigene Hintergrundgeschichte. Die Polizisten trieben früher die Steuern im Ort ein. Das Rentnerpaar symbolisiert die Bevölkerung Ruppersdorf. Zudem mussten früher der Brandschutzmeister und der Schornsteinfeger in jedem Haushalt des Dorfes die Öfen kontrollieren. Waren diese nicht Ordnung, entstand eine Menge Ruß. Dieser wird aber heutzutage nicht mehr in den Gesichtern verteilt, sondern Schuhcreme.