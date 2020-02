Strohwickel geht durch Ruppersdorf

Seit dem 30-jährigen Krieg marschieren der Strohwickel, der Hemmelecker und andere Figuren an Aschermittwoch durch Ruppersdorf. In dem kleinem Ort wird die Tradition, die es früher in vielen Dörfern gab, gehegt und gepflegt.

Erwartungsvoll blickten die Jungen und Mädchen der Grundschule Ruppersdorf durch die Fenster nach draußen. Denn dort, kurz vor 10 Uhr, war der Höhepunkt des Unterrichtstages versammelt. Der Tradition folgend wird im jeden Jahr der Winter, verkörpert durch den Strohwickel, durch den Frühling alias Hemmelecker, ausgetrieben.

Öfen der Bürger werden symbolisch kontrolliert

Verbunden mit der symbolischen Winteraustreibung ist auch die Ofenkontrolle. „Wir haben uns am Morgen gegen 6.30 Uhr getroffen, um die Kostüme anzuziehen“, erläuterte Lucas Drechsel, der in diesem Jahr den Part des Hemmeleckers übernommen hatte. „Danach gehen wir von Tür zu Tür und kontrollieren symbolisch die Öfen der Bürger.“ Daher sind bei der Truppe in jedem Jahr ein Schornsteinfeger, zwei Polizisten, ein Feuerwehrmann, Oma und Opa – die die Bewohner Ruppersdorf darstellen – und natürlich der Hemmelecker sowie der Strohwickel dabei.

Statt Ruß wird nun schwarze Schuhcreme auf den Gesichtern verteilt. Foto: Sophie Filipiak

Der Hintergrund der Ofenkontrolle hatte in der Vergangenheit einen wichtigen Grund. Verrußte Öfen konnten zur Rauchvergiftungen der Hausbewohner und sogar Bränden führen. Daher musste regelmäßig eine Kontrolle durchgeführt werden. Wer seinen Ofen nicht ordnungsgemäß gereinigt hatte, wurde als Strafe mit dem Ruß vollgeschmiert.

Schuhcreme im Gesicht als Glücksbringer

„Heutzutage hat natürlich kaum einer mehr einen Holzofen oder Kamin“, so Lucas Drechsel. Dennoch wird an dieser Tradition festgehalten. Zwar muss kein Ofen mehr geprüft werden, „aber die Leute freuen sich, wenn wir vorbeikommen, spendieren uns Essen sowie Getränke und plaudern ein wenig mit uns.“

Das schwarze Gesicht ist mittlerweile zu einer Art Glücksbringer geworden. Aber statt Ruß kommt in diesen Tagen schwarze Schuhcreme zum Einsatz. Und das macht den Reiz für die Kinder aus. Wenn der Strohwickel und seine Kumpane erscheinen, beginnt die wilde Jagd über den Schulhof. Die einen lassen sich bereitwillig das Gesicht beschmieren, die anderen laufen davon oder verstecken sich unter den Tischtennisplatten.

Zwölf Kilogramm wiegt das Strohwickel-Kostüm

Für den Strohwickel ist das harte Arbeit. David Wohlfarth steckte in diesem Jahr im Kostüm. Dieses besteht aus Stroh, Leder und zahlreichen Verschlüssen. Zwölf Kilogramm wiegt das Ungetüm. „Es wird einem sehr schnell warm darin“, so der Strohwickel. „Besonders schwer ist es an den Schultern.“ Früher wurde der Mann, der den Winter verkörpert, in das Kostüm eingenäht. Heutzutage ist es wiederverwendbar und vor allem leichter anzuziehen.

Nach dem erfolgreichen Fangenspielen versammelten sich die Schüler in der Aula. Dort durften sie die Truppe um den Hemmelecker mit ihren Fragen löchern und lernten den alten Brauch näher kennen. Am Abend versammelte sich die Dorfgemeinschaft an der Grundschule und verbrannte eine Strohpuppe, um so den Winter endgültig auszutreiben.