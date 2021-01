Kilometerlange Staus nach LKW-Unfall auf A9 bei Hof

Am Samstagmittag kam es auf der A9 kurz nach der Auffahrt Hof-West (Kreis Hof) zu einem Unfall. An einem Sattelzug, der in Richtung München fuhr, platzte ein Reifen. Dadurch krachte das Fahrzeug in die Mittelleitplanke, durchbrach diese teilweise und kippte dann zur Seite. Die Ladung des Lastwagens verteilte sich auf der Gegenfahrbahn.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile leicht beschädigt. Zudem läuft am Sattelzug Diesel aus. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten sollen sich noch bis den späten Nachmittag hinziehen.

Die Ladung, 24 Tonnen Kosmetikartikel, müssen von der Fahrbahn gebracht werden. Anschließend muss der Lastwagen geborgen werden. In Fahrtrichtung München ist die Autobahn komplett gesperrt in Richtung Berlin kann der Verkehr über den Standstreifen fahren.

In beide Richtungen kam es zu teils langen Staus.

