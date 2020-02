Tänzerin aus Bad Lobenstein beim Semperopernball

Marie-Theres Grieser aus Bad Lobenstein gehörte mit ihrem Tanzpartner Florian Krauß aus Wurzbach am Freitagabend zu den 200 Debütantinnen und Debütanten, die als Höhepunkt beim Dresdener Semperopernball den Walzer tanzten. Wir sprachen mit der 16-Jährigen.

Wie kommt man als Teilnehmer zum Opernball?

Wir sind bei der Tanzschule Hähner aus Saalfeld und trainieren dort regelmäßig. Es gibt zwei Castings für den Semperopernball, zu denen man sich anmelden kann. Wir waren in Dresden, bekamen unsere Startnummer und tanzten etwa eine Minute vor. Wenn alle Teilnehmer durch sind erfährt man direkt im Anschluss, ob man genommen wird oder nicht.

Was war das schönste Erlebnis am Freitagabend in Dresden?

Das war für mich das Einlaufen in die Semperoper. Die ganzen Menschen im festlichen Saal zu sehen war ein tolles Erlebnis gewesen. Es gab fünf Reihen und wir sind mit als letztes reingekommen.

Zum Abschluss gab es noch einen Mitternachtsact mit Peter Maffay. Das wurde sicherlich eine lange Nacht?

Neben Peter Maffay als Hauptteil gab es hinter der Bühne noch verschiedene Tanzbars und Clubs mit ganz vielen Livebands. Das war wirklich sehr beeindruckend. Um vier Uhr morgens waren wir dann wieder zuhause.