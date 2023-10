Tag der offenen Tür bei der neuen Rettungswache in Bad Lobenstein

Das Team der neuen Rettungswache in Bad Lobenstein freut sich auf die Besucher am kommenden Sonnabend.

Bad Lobenstein Am 7. Oktober können sich interessierte Bürger über die jetzt deutlich besseren Arbeitsbedingungen des Rettungsdienstes informieren.

Die am Freitag neu eingeweihte Rettungswache in Bad Lobenstein soll allen interessierten Bürgern näher vorgestellt werden. Dazu wird am kommenden Sonnabend, 7. Oktober, zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr kann sich jeder am Standort im Langen Weg (ehemaliges Autohaus) selbst ein Bild davon machen, wie die Mitarbeiter des DRK-Rettungsdienstes nunmehr untergebracht sind.

Notarzt, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter haben mit der neuen Wache nunmehr deutlich bessere Arbeitsbedingungen, als es bisher beim „Übergangsquartier“ in der Poststraße der Fall gewesen war. Auch für Auszubildende, die vom Praxisanleiter Dominik Kirsten betreut werden, ist ausreichend Platz geschaffen.