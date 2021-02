Tankstelle in Dittersdorf geprellt

Mit dem Gefängnistransporter wurde ein wegen Betrug angezeigter Mann zu seinem Prozess ins Amtsgericht nach Bad Lobenstein gebracht. Der 37-jährige Österreicher sitzt zurzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Wurzbach eine Haftstrafe ab. Jetzt wurde ihm der Prozess wegen eines Tankbetrugs in Dittersdorf gemacht.