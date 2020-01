Tanna: Weniger Einsätze – aber umso fordernder

Trotz weniger Einsätze als im vergangenen Jahr liegt doch ein ereignisreiches Jahr hinter der Freiwilligen Feuerwehr Tanna. Die Mitglieder und Gäste trafen sich am vergangenen Sonnabend im Feuerwehrgerätehaus zur Jahreshauptversammlung.

René Poser, seit 2019 Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Tanna, übernahm zum ersten Mal die Aufgabe, über die Ereignisse im vergangenen Jahr zu berichten. Neben einigen Ölspuren, die beseitigt werden mussten, ging René Poser besonders auf den Waldbrand am Heinrichstein im Frühjahr 2019 ein.

Die Mitglieder der Feuerwehr Tanna waren damals vor allem für den Wassertransport zuständig und unterstützten die Löscharbeiten am Hangbereich. Fast eine Woche lang waren diverse Freiwilligen Feuerwehren der Region im April im Dauereinsatz, um der Flammen am Heinrichstein Herr zu werden.

Katastrophenfall ausgerufen

Durch die Trockenheit wurde die Feuerwehr Tanna zu einigen Feldbränden im vergangenen Jahr gerufen. „Diese konnten aber schnell unter Kontrolle gebracht werden“, erklärte René Poser. „Wir sind trotz der Vorfälle am Heinrichstein in diesem Sommer glimpflich davongekommen“, stellte der Kreisbrandinspektor des Saale-Orla-Kreises, Uwe Tiersch, am Sonnabend fest. „Dass bei diesem Brand der Katastrophenfall ausgerufen wurde, war die richtige Entscheidung“, konstatierte er. „Die örtlichen Feuerwehren hätten allein die Lage nicht bewältigen können.“

Bürgermeister Marco Seidel (l.) und Wehrleiter René Poser (r.) gratulierten den beförderten Mitgliedern der Feuerwehr: Florian Schäfer, Rick Sachs, Markus Woydt, Eris Weimar, Daniel Könitzer, Andreas Gerbert und Lukas Häßler (v.l.) Foto: Sophie FilipiaK

„Den folgenschwersten Einsatz des Jahres hatten wir am Freitag vor Pfingsten zu bewältigen“, so René Poser in seinem Bericht weiter. Bei der Alarmierung war von einer eingeklemmten Person die Rede. Als die Tannaer Einsatzkräfte am Unfallort an der Hammermühle eintrafen, gab es eine kurze Erleichterung. Denn der Fahrer wurde im Seitengraben bereits vom Rettungsdienst versorgt. Dann stellte sich heraus, dass im Wrack noch der Beifahrer eingeklemmt war. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg.

Insgesamt leistete die Feuerwehr in Tanna 21 Hilfeleistungen, war bei acht Bränden zur Stelle und nahm an 27 Ausbildungen teil. Zum Jahresprogramm gehörten im Jahr 2019 auch zwei Übungen: zum einen eine Eisrettung und zum anderen ein fiktiver Brand im ehemaligen Leistencafé.

Einen besonderen Stellenwert in der Freiwilligen Feuerwehr nimmt die Jugendfeuerwehr ein. 16 Jungen und zwei Mädchen sind Mitglied in dieser Vereinigung. Jugendwart Daniel Könitzer und seine Kollegen setzen alles daran, das Jahr für die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr so abwechslungsreich wie möglich zu gestalteten. Neben Schulungen werden auch regelmäßige Ausflüge, wie beispielsweise zur Rettungswache der Johanniter in Plauen, angeboten.

Damit solche Ausflüge auch finanziert werden können, ist die Jugendfeuerwehr auf Hilfe angewiesen. „Wir danken dafür der Stadt, die uns sehr unter die Arme greift“, so Daniel Könitzer. Aber auch die Eltern der Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben ihren Anteil daran.

So wurde den Jungen und Mädchen beim Weihnachtsmarkt unter die Arme gegriffen. Zwei Eltern haben eine zweite Bude für die Jugendfeuerwehr errichtet. Zudem wurde der Detscher-Ofen auf Vordermann gebracht. „Da die Detscher früher immer angebrannt sind, haben wir nun eine Ofenplatte aus Edelstahl bekommen“, erklärt Daniel Könitzer. Zudem besitzt der Ofen nun einen Untersatz auf Rollen.

Ein besserer Ofen und eine zweite Bude bedeuten mehr Umsatz für die Jugendfeuerwehr und daher mehr Geld für Ausflüge. Derzeit laufen die Vorbereitungen zum 125. Jubiläum der Feuerwehr auf Hochtouren. „Wir planen ein Festwochenende vom 19. bis 21. Juni“, kündigt René Poser an.