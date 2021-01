Teure Einkaufstour in Schleiz

Bei einem Prozess in Bad Lobenstein wurde das aggressive Verhalten eines Mannes bestraft, der in einem Schleizer Supermarkt einen Mann angegangen war.

Seinen wohl teuersten Einkauf in einem Supermarkt erledigte ein 33-jähriger Mann von außerhalb des Saale-Orla-Kreises am 8. Oktober vorigen Jahres in Schleiz. Gegen 16 Uhr fiel er dort zwischen den Regalreihen über einen Mann her, verletzte diesen und zerriss dessen Jacke. Dafür gab es jetzt am Bad Lobensteiner Amtsgericht eine deftige Geldstrafe.